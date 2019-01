Jihlava – Striptýz v domově pro seniory v Orlové je jedním z příběhů Ježíškových vnoučat, o kterém si můžete přečíst ve stejnojmenné knize Olgy Štrejbarové z Jihlavy. Napsala ji za dvaadvacet hodin čistého času a sama je zvědavá na její konečnou podobu.

Kniha Příběhy Ježíškových vnoučat jde ve čtvrtek do tisku a k dostání bude od příštího čtvrtka 10. ledna, na kdy je naplánovaný i její křest. Toho se má ujmout jeden z obdarovaných, který díky speciální klikací akci na Slevomatu jako první dostal vozíček. Spoluautorem knihy je Martin Ondráček, šéfredaktor zpravodajství Českého rozhlasu.



Kniha vznikala v posledních dnech loňského roku během několika málo týdnů. Tým, který ji měl na starost, musel během té doby řešit nejeden zádrhel. Například fotky s důležitým obsahem, ale s nízkou kvalitou pro tisk. Nebo to, když sena poslední chvíli objevil zajímavý příběh. „Moc jsem stála o to, aby se v knize navzdory termínu uzávěrky objevil i striptýz. Vystoupení si užily ostatní obyvatelky i pečovatelky, takže to byl vlastně dárek pro celý domov. Nakonec se podařilo. Celý text jsem psala, aniž bych ho nějak zpětně kontrolovala. Po mně knihu dávali dohromady další čtyři lidé. Vyměnili jsme si tři sta e-mailů, ale nakonec byli všichni spokojeni. Snažila jsem se nezapomenout na všechno důležité a všechny důležité lidi. Bohužel se ale stalo, že někdo v knize chybí, což mě hodně mrzí,“ řekla autorka knihy i celorepublikového projektu, díky kterému se už třetím rokem plní přání opuštěným seniorům v domovech po celé republice.



Zmiňovaný striptýz aktuálně patří k těm nejvíce diskutovaným dárkům. Podle Olgy Štrejbarové ale mají senioři mnohem odvážnější přání. „Možná to někoho pobouří, ale proč otevřeně neříct, že někteří dědečkově si chtějí ve svém věku ještě trošku užít. I tato přání umí dárci splnit. Téma vztahů a intimností v domovech pro seniory je hodně zásadní, ale opomíjené. Lidem přijde nevhodné se o něm bavit. Nyní o něm vzniká dokument, natáčí ho Pavel Šimák, kterého z dřívějška lidé znají z Horáckého divadla,“ vysvětlila Štrejbarová.

Lidé se v knížce dočtou o tom, jak moderátor Radiožurnálu Jiří Chum vzal babičku Zdeničku na výlet do rodného města nebo o tom, jak obdaroval seniory moderátor Leoš Mareš. Kniha by měla být běžně k dostání v knihkupectvích a na Radiotéce Českého rozhlasu, která je zároveň i jejím vydavatelem. O realizaci se zasloužila také společnosti Slevomat.



Spoluautorem knihy je Martin Ondráček z Českého rozhlasu, který si akci Ježíškova vnoučata vzal pod svá křídla. To jistě netušil, jak zásadně mu změní život.



„Z obávaného arogantního chlapa se stal laskavý a pokorný člověk. Díky vnoučatům se navíc i zamiloval. Projekt mu pomohl v době, kdy byl psychicky na dně, dostat se z nejhoršího a dát opět jeho životu nějaký smysl. To je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, protože pro mě hodně znamená. To nejsou žádné fráze, to tak opravdu je,“ zmínila jednu ze zajímavých souvislostí Štrejbarová. I tomuto příběhu se v knize trochu věnuje.



Pro Štrejbarovou nejsou Příběhy Ježíškových vnoučat první ani poslední knihou. Čtenáři znají například Necudnou a Neškodnou. Nyní pracuje na knize Mámové a táty, která má pomoci dětem, aby se vyrovnaly se střídavou péčí. „Čerpám z toho, co jsem si sama prožila a co prožila moje dcera Laura. Nejde mi o nějaké mentorování. Chci vše podat zábavnou formou, nechybí obrázky, doplňovačky nebo příběhy. Název vypovídá o situaci v těchto rodinách, kdy děti většinou mají dva táty a dvě mámy, protože si jejich biologičtí rodiče založí nové rodiny,“ uvedla Štrejbarová.