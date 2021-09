V anketě hlasovalo více než 7250 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů ze sedmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo přes 2600, v pořadí druhému stromu dalo hlas zhruba 1800 lidí. Díky zpoplatněnému hlasování se nadaci podařilo vybrat bezmála čtvrt milionu korun, peníze nadace rozdělí jako grant mezi letošní finalisty a takzvané Stromy hrdiny.

"Zpívající lípa nebo také Lukasova lípa patří mezi nejmohutnější a nejstarší stromy České republiky a je památná … Její příběh měl v plánu zhudebnit Bohuslav Martinů," uvedl za nadaci David Kopecký. Stáří lípy je podle něj odhadováno na více než 700 let.

Její přezdívka podle pořadatelů odkazuje až k dobám husitským. K lípě se vztahuje několik pověstí. Podle té nejznámější přepisoval stařeček Jiroušek v dutém kmeni Nový zákon. Přitom si zpíval žalmy a zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy.



Pověst existuje ve více variantách, mezi spisovatele, kteří ji zahrnuli do svého díla, patří například Alois Jirásek nebo Teréza Nováková. Jiná verze z druhé poloviny 18. století vypráví, že místní hospodář, český bratr, očekával návštěvu evangelického faráře ze Slezska. Vyhlížel ho z lípy, propadl se ale do dutiny a následkem pádu ohluchl. V lípě pak trávil čas a prozpěvoval si žalmy. Druhé přízvisko lípy se odvíjí od rodu Lukasů, kterým statek patřil do roku 1915.

Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.

Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku. Ovocný strom dostal toto ocenění poprvé. Jabloň, kožená reneta zimní, už přes sedm dekád poskytuje stín návštěvníkům hostince. Strom je místním symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje. Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné.