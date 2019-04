Anketa Studánka Vysočiny ztrácela na síle, nominací v posledních letech významně ubývalo. „Anketu Studánka Vysočiny roku 2019 jsme se rozhodli nepořádat. V roce 2018 dorazily jen dva návrhy. Zdá se nám, že o anketu už není zájem a hledáme, co dál,“ komentoval rozhodnutí za Zelené srdce Pavel Koubek. Stejné oznámení lze číst i na webových stránkách spolku.

Studánku Vysočiny hledali nadšenci ze Zeleného srdce poprvé v roce 2007. Tehdy měla anketa ještě původní formát, kdy o návrzích na ocenění rozhodovala odborná komise. „Když jsme s anketou začínali, chodily nominace ještě klasickou poštou, nacházeli jsme je v obálkách. Nominací přicházelo rozhodně víc, pokaždé pět až deset. Jestli si dobře vzpomínám, jednou jich přišlo i dvanáct,“ ohlédl se dvanácti lety ankety Pavel Koubek.

Anketa žila díky nadšencům, kteří studánky znali a pečovali o ně. To postupně vyprchávalo. Anketu nakonec nezachránila ani její zásadní modernizace, kdy o udělení ocenění nově rozhodovaly hlasy přidělované navrženým studánkám prostřednictvím internetu.

V hodinách před uzávěrkou hlasování se sice na internetu odehrávaly tuhé boje, ale anketě Studánka Vysočiny to zásadní energii nepřineslo. „Aby byl o anketu výraznější zájem, tak jí chybí cosi kontroverzního, senzace, provokace,“ odhadoval příčiny odlivu zájmu o anketu s tradičním zaměřením Pavel Koubek.

Prvky senzace nebo provokace by možná zájem o anketu zvedly, ale milovníci přírody ze Zeleného srdce touto cestou jít nechtějí. Přesto si uvědomují, že bez modernizace pěkného nápadu nebudou mít v případě obnovení Studánky Vysočiny šanci. „Nemyslíme si, že by anketa definitivně skončila, po letošní přestávce ji chceme obnovit. Musíme ale vymyslet, jak to do budoucna dělat jinak,“ dodal Pavel Koubek.

Občanské sdružení Zelené srdce vyhlašovalo anketu Studánka Vysočiny v letech 2007 až 2018 vždy u příležitosti světového Dne vody, který připadá na 22. března. Navrhovatel vítězné studánky obdržel knihu o studánkách na Vysočině a vítězná studánka byla označena informační tabulkou.