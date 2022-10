Pátý ročník náborové soutěže Máš na to přilákal do Jihlavy sto třicet studentů z jednadvaceti škol napříč krajem. Svou fyzičku si ověřili v člunkovém běhu, pak klikovali, dělali sed-lehy a na závěr běželi jeden kilometr po atletické dráze. Výkonnost byla různá – někdo „jel“ kliky jako stroj, rekord byl dvaašedesát, jiný udělal sotva dva. Někdo zvládl kilometr za téměř ideálního běžeckého počasí lehce nad tři minuty, další musel běh prokládat chůzí a čas byl tudíž podstatně pomalejší.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Osmdesát studentů získalo certifikát, který jim otevírá dveře k policii. „Platí jeden rok, jeho držitel má možnost do roka přijít, ucházet se o práci a fyzické testy už nebude dělat,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková. A mladí uchazeči o práci tuto možnost využívají. „Studenti se vracejí. Loni jsme měli sto patnáct účastníků, pětašedesát získalo certifikát a někteří z nich již jsou naši kolegové,“ sdělila policejní mluvčí během dopoledne.

VIDEO: Brutální útok. Násilník z Jihlavy rozbil muži půllitr o hlavu, podívejte

Součástí náborové soutěže bylo i vyhlášení pěti nejlepších týmů, které tvořili vždy dva chlapci a jedna dívka. Všichni postupují na moravské finále, které bude v Brně. Zvítězili Adéla Borovičková, Jonáš Jansa a Tadeáš Munzar z Obchodní akademie a hotelové školy Třebíč. „Chtěli jsme si to užít. Naši žáci si to jeli zkusit a že se to jedné ze dvou skupin povedlo, to je něco navíc. Udělali celé škole radost,“ zhodnotil úspěch učitel tělocviku Martin Homola.

Tento tým měl ve svých řadách i nejúspěšnější dívku. Adéla Borovičková získala v součtu ze všech čtyř disciplín rovných sto bodů. „Pro mě byl nejtěžší kilometr. Mám astma, takže jsem takový úspěch nečekala,“ řekla po vyhlašování výsledků skromně. Zisk certifikátu ji potěšil. „Práci u policie plánuji delší dobu a jsem ráda, že to vyšlo. Nejdříve ale ještě půjdu na policejní akademii,“ dodala dívka, která je studentkou čtvrtého ročníku.

Máš na to v kostce:



- náborová soutěž tříčlenných týmů pro dva chlapce a jednu dívku ze třetích nebo čtvrtých ročníků středních škol



- začínalo se testem z autoškoly, následovaly fyzické testy – člunkový běh, kliky, sed-lehy a běh na jeden kilometr



- letos se zúčastnilo 129 studentů z jednadvaceti škol

Zatímco Adéla Borovičková se sotva udržela na nohách po skvělém výkonu v disciplíně sed-leh, nejúspěšnější mladý muž Vojtěch Zedeník ze žďárského gymnázia podal heroický výkon při klikování. Celý se klepal, několikrát hlasitě zařval, ale přesto ještě pár opakování přidal, než se svalil na bok. „Stálo to za to, myslím, že takový přístup byl ten správný,“ usmál se s pohárem za vítězství v ruce a potvrdil, že kliky pro něj byly nejnáročnější. O práci u policie dřív neuvažoval, po této zkušenosti to ale dle vlastních slov ještě zváží.

Pro zpestření dostali studenti na začátek test z autoškoly. „Víme, že mladí řidiči často způsobují nehody, rozmáhají se jízdy na koloběžkách s motorem, tak jsme se je snažili vyzkoušet. Podle mých informací výsledky nejsou úplně růžové. Naši preventisté na to zacílí při návštěvách škol,“ slíbila Dana Čírtková. Ve výhodě byli ti studenti, kteří už mají řidičský průkaz. „Já ho mám půl roku, test byl bez problémů,“ potvrdil závěrem Vojtěch Zedník.