Naopak vysočinský lídr Trikolory Jan Tesař má opačný postoj. „Je to cílený nátlak přes děti na rodiče, aby se nechali očkovat,“ říká bez obalu.

Testování školáků na Vysočině

- zatím se týká jen Jihlavska

- prozatím je jisté, že budou testovaní 8. a 15. listopadu

- rodiče s testy většinou nemají problém

Testování nenaočkovaných žáků čeká osmého a patnáctého listopadu školáky na Jihlavsku, stojí za tím rychlé šíření koronaviru v okrese. Jedná se zatím o jediný okres Vysočiny, kde se za poslední týden nakazilo více než hraničních tři sta osob na sto tisíc obyvatel. Počet takových okresů ale prudce stoupá – před týdnem jich bylo jen osm, podle nejnovějších dat už jich je jednatřicet z celkových sedmasedmdesáti.

S distribucí testů by přitom neměl být problém. „Testy pro školy v okrese Jihlava mají dorazit do jihlavské výjezdové stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina druhého listopadu. Následně testy rozvezeme na jednotlivé obecní úřady v okrese, odkud si je školy vyzvedávají,“ popsala proces mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. „Tento systém se osvědčil už v minulosti, nemáme důvod na něm cokoli měnit. V takto nastaveném režimu by se mělo vše stihnout. Podle rozdělovníku by mělo na Vysočinu dorazit 16 tisíc testů,“ doplnila.

Rodiče dětí, kteří testování odmítnou, svým potomkům značně sníží komfort při výuce. „Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledních šesti měsících, budou muset při výuce nosit roušku,“ poznamenal již dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Neotestované děti nebudou smět cvičit, zpívat budou jen s dvoumetrovým rozestupem a v jídelně budou metr a půl od ostatních.

Žádné drama

Na jaře měla k testování dětí ve školách velké výhrady například Kateřina Beáta Bukáčová ze Žďáru nad Sázavou. Dnes však už vidí věc trochu jinak. „Myslím si, že by se děti měly promořit. Chodit normálně do školy a mít pokoj. Ale když už je potřeba to monitorovat, připadá mi nejrozumnější je testovat, aby mohly být ve škole bez roušek a nemusely být doma,“ řekla a dodala: „Moje dcera si testování vybrala. Rozhodně chce být ve škole.“ Testování je podle ní zkrátka lepší řešení než neočkované děti poslat bez pardonu domů.

Podobný názor má většina rodičů. „Budeme rádi, že to bude probíhat jako doposud a nebudeme mít žádného rodiče, který by byl proti. Máme opravdu velmi tolerantní rodiče,“ usmála se Markéta Pfeiferová. Žádné drama neočekává ani ředitelka Základní školy Jungmannova v Jihlavě Ivana Málková. „Na testování jsme byli zvyklí, děti spíše překvapilo, že nebudou testované už dnes. Nic dramatického se neděje,“ uvedla.

Svým rázným postojem ke koronaviru i všem opatřením je známý Jan Tesař, jihlavský podnikatel a vysočinský lídr Trikolory. „Testování děti ve školách? A co je cílem? Donutit k očkování dětí starší dvanácti let? Pak je to zločinná praktika, kterou je třeba naprosto odmítat,“ nebral si servítky v odpovědi pro Deník. Druhou variantou, o které uvažoval, by mohlo být zjištění, jestli vir prochází školami. Takovou informaci by ale podle Tesaře dalo jen testování i očkovaných žáků, a hlavně využití jiných testů.

„Jsem přesvědčen, že jde o třetí variantu, tedy cílený nátlak přes děti na rodiče, aby se nechali očkovat. Přitom je evidentní, že nejlepší ochranou jsou protilátky získané z prodělané nemoci a očkovaní a neočkovaní mají přibližně stejné riziko nemoc dostat i přenášet,“ uvedl Tesař a dodal: „Veškeré tyto kroky ukazují na nesystémovost, hloupost a nezákonnost, s jakou se zde jedná. O co tedy skutečně jde? O zdraví evidentně ne.“

Zároveň i nabídl řešení celé situace. „Jak z tohoto bludného kruhu ven? Zanechat testování, nátlaku na očkování, instituce musí začít dodržovat zákony a ústavu a my všichni se s tímto novým virem musíme naučit normálně žít - bez náhubků,“ uzavřel Tesař.