Pátý ročník kulturní akce spojené se soutěží O nejchutnější mrkvanec se má letos konat patnáctého srpna od tří odpoledne do osmi večer. „Vše připravujeme a počítáme s tím, že Mrkvancobraní bude v běžném rozsahu,“ potvrdil starosta Polné Jindřich Skočdopole. Tisíc lidí na jednom místě by se při této akci potkat nemělo. „Lidé na náměstí pendlují,“ dodal starosta.

Veřejnost se může vedle koncertů country skupiny Wobčas nebo Václava Noida Bárty s kapelou Bek Bek těšit i na tradiční soutěžení. Zapojí se každý, kdo donese do patnáctého srpna dvacet mrkvanců na Informační centrum.

Ceny jsou lákavé - patnáct, deset a pět tisíc na nákup kuchyňského vybavení dostanou tři nejlepší. Pro kategorii do pětadvaceti let je připravený jako hlavní cena iPhone. To aby unikátní tradice pečení mrkvánků na Polensku nevymizela.

Dosavadní kulturní program ve městě zatím radnice nijak neměnila. Během červencových nedělí potěšilo děti setkávání s pohádkami v parku Husova náměstí a nejen důchodci přišli na dechovku. Na hradním nádvoří funguje letní kino a v plném proudu jsou přípravy Hradních slavností, které se konají dvaadvacátého srpna.

Radní však budou muset v půlce srpna rozhodnout, jestli letos bude i záříjová pouť. „Je to největší kulturně-společenská akce roku a zdravotní situace je nevyzpytatelná,“ uvědomuje si Skočdopole.