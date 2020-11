Například Věra Veselá se na nový systém těší. V Třebíči pracuje a kvůli zpoždění městské dopravy se jí několikrát stalo, že nestihla autobus domů. „Hromadná doprava často nestihne na zelenou projet křižovatkou a potom nabírá mnohaminutové zpoždění. Já kvůli tomu nestihla navazující spoje a čekat přes hodinu na další, to vás opravdu nepotěší,“ podotkla Veselá.

Podle některých řidičů jde o předraženou a zbytečnou akci. „Připadá mi to jako vyhozené peníze. Někde by to asi pomohlo, ale měnit všechny semafory, to je moc. Ty peníze by se daly určitě využít jinak,“ hodnotil řidič Petr Novák.

Jiní o novém systému pochybují. „Nebude to fungovat, Třebíč je zacpaná na všech frontách, takže nějaká delší zelená fronta to prostě nevytrhne,“ zamýšlel se Martin Staněk.

Kompletní výměna světelné signalizace se týká sedmi křižovatek, semafory ale vyrostou i na dvou dalších. „Nově budou v křižovatce ulic Demlova, Znojemská a Okrajová a u hlavní pošty v Jejkovské bráně u výjezdu z Karlova náměstí,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Naopak výjimku z projektu má křižovatka u bývalého Intersparu a křížení ulic Rafaelova a Sportovní. „V budoucnu se jich dotkne stavba obchvatu a světelná signalizační zařízení tam už nebudou,“ vysvětlil Pacal.

Nová světelná zařízení začnou pracovníci instalovat v květnu 2021, hotovo má být další rok v září. „Jde o součást programu Preference veřejné dopravy, na který město obdrží dotaci. Rekonstrukce vyjde na osmapadesát milionů korun, pětaosmdesát procent pokryje dotace,“ vyčíslila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Výměna čeká také sloupy, kabeláž a žárovkové lampy. Nové budou i tlačítka pro chodce, Semafory doplní dopravní kamery a fungovat bude vzdálená správa řídících počítačů na těchto křižovatkách. Takzvané chytré semafory si posvítí na řidiče, kteří pojedou na červenou. „Umí zaznamenat informace o projíždějícím autě. Pokud bude do křižovatky přijíždět autobus městské hromadné dopravy, umí semafor prodloužit zelenou vlnu, aby mohl projet. Poté se vrátí do původního cyklu,“ nastínil třebíčský starosta.

Zlepšení se dočkají i cestující na zastávkách městské autobusové dopravy. Projekt totiž počítá s instalací světelných informačních tabulí, které ukáží příjezdy a odjezdy jednotlivých linek autobusů. „Celkem se to týká čtyřiačtyřiceti zastávek městské autobusové dopravy. Zkrátka něco podobného, co je na Karlově náměstí, bude i na dalších zastávkách ve městě,“ doplnil Pacal.

Změny čekají rovněž vytěžovanou křižovatku ulic 9. května, U Kuchyňky a U Obrůky. Možné úpravy řeší krajští úředníci, protože silnice 9. května je v jeho majetku. „Čekáme na dokončení vyhledávací studie ze strany Kraje Vysočina. Měla by napovědět, která varianta řešení by byla nejlepší. Zvažuje se změna přednosti v jízdě, instalace semaforů nebo výstavba kruhového objezdu. Studie měla být hotová v září, bohužel covid ji výrazně odsunul. Aktuální termín odevzdání zatím není známý,“ informoval vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.