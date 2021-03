Po druhé mateřské se Zdeňka Palátová rozhodla rozjet vlastní projekt. Vstoupila do světa podnikání a krok po kroku vybudovala malou firmu, která se specializuje na výrobku českého dětského oblečení. Filozofie firmy je jednoduchá – kvalitní materiály, padnoucí střihy a precizní provedení. „Kvalitní oblečení vydrží déle, potřebujete ho méně a unosí ho i sourozenci,“ míní Zdeňka Palátová.

Zdenka Palátová vybudovala malou firmu, která se specializuje na dětské české oblečení. | Foto: Deník/Ivana Říhová

ObleCzech začínal s prodejem módy pro děti od českých výrobců, postupně se ale vypracovali k autorským kouskům. "Asi po dvou letech podnikání jsem měla velkou krizi, nebyla jsem spokojená s e-shopem, ani s nabízenými produkty. Sice šlo o české věci, ale představovala jsem si modernější střihy a vzory. Přemýšlela jsem, co by mému podnikání dalo nový impuls a zároveň ho odlišilo od ostatních e-shopů s oblečením, kterých je velká spousta. Rozhodla jsem se pro vlastní výrobu a zbrusu nový e-shop, který by myšlenku šití na míru dobře a srozumitelně komunikoval. Tyto zásadní změny mi umožnily dělat věci po svém tak, jak jsem chtěla,“ vysvětluje usměvavá Zdeňka.