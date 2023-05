Každý má svého vlastního oblíbence. Rozmanitost si pochvalují i turisté. Petr Beran přijel s rodinou do Třebíče z Prahy. „Ta kovová fontána je super. Zaujala nás na první dobrou. Je poznat, že je tady všechno nové. Syn se ihned rozběhl do vody hrát. Museli jsme mu pak koupit nové kalhoty,“ říká muž s úsměvem.

Zlatý prstenec mění frekvenci stříkání vody každých pár minut. Kromě dětí v něm v teplém poledni pobíhá také pes. „Kdyby to šlo, tak by tam nejradši zůstal celý den. Nedivím se mu. V létě, když budou větší horka, to musí příjemně zchladit. Navíc je v okolí spousta laviček, kam si sednou