Uzavření Polanky v minulých letech nesl těžce. „Využíval jsem bazény v Moravských Budějovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou nebo ve Znojmě. Ale stejně mi chyběla možnost zajít si do venkovního bazénu v Třebíči. Polanka je totiž stejně nejlepší a zůstanu jí věrný. Chodím sem skoro každý den, když to počasí dovolí,“ vypráví Mašek.

O bezpečí všech plavců se starají plavčíci. Nahrazují dokonce i kamery. Ty na Polance člověk nenajde. „Nejvíc pozornost věnujeme dětem. Jedí u bazénu, pošťuchují se nebo do něj skáčou. Ale už od svých rodičů by měly vědět, co smí a nesmí. Jsme plavčíci, ne vychovatelé,“ popisuje Adam Muška, který se této sezónní práci věnuje už pět let.

Většina dnů je však klidná. Dnešek není výjimkou. „O život ještě letos nešlo. Nebylo ani nutné volat městskou policii. Maximálně upozorníme neukázněné návštěvníky. To dělám zhruba třicetkrát za směnu. Kolegové to asi budou mít podobně,“ prozrazuje plavčík, na kterého právě přichází řada, takže jde plavce hlídat.

Od Náměště přijel spolu s rodinou Jan Novák. „Jsme tu poprvé. A první dojem je hodně dobrý, zatím jsme spokojení. Máme malé děti, takže jsme rádi, že tu mají vyžití. Všimli jsme si prolézaček i menších bazénků. To je fajn,“ pochvaluje si muž, který se chystá si zaplavat.

Areál nenabízí jen útočiště před horkem. Kromě občerstvení si na své přijdou i sportovci, kteří mají v oblibě nejen vodní sporty. Ani vysoké teploty neodradily od hraní ping-pongu Františka Nováka z Třebíče. „Jsme tu téměř denně, máme to totiž blízko. Je to něco jiného než bazén na zahradě. A chceme si to užít, než Polanku zase zavřou. Ale když jsem viděl ty návrhy, tak to za to bude stát,“ předesílá muž z Třebíče, zatímco získává další bod.