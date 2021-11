Bronislav Sobotka natáčí videa o angličtině na YouTube, vydal dvě knihy, učil na Oxfordské univerzitě, vytváří výukové online kurzy, vyhrál živnostníka i srdcaře roku a pořád zůstává nadšený. V současnosti žije v Brně, ale vyrůstal v Třebíči. A právě v třebíčském Unipletu angličtině ve dvaceti letech propadl. Ve škole se ji do té doby neučil.

Bronislav Sobotka



* Narodil se 9. ledna 1981

* Pochází z Třebíče, nyní žije v Brně

* Má dyslexii, dysgrafii a dysortografii

* Vydal dvě knihy

* Na YouTubu má 159 tisíc odběratelů

* Nejsledovanější video má téměř sedm set tisíc zhlédnutí

* Vyhrál živnostníka i srdcaře roku na Vysočině

„Podnik tehdy krachoval. Měli jsme hodně volného času a málo práce. Chtěl jsem toho využít a naučit se něco do budoucna. Napadla mě angličtina. Doma jsme měli jedinou učebnici, tak jsem ji vyzkoušel. Bláznivě jsem se do angličtiny zamiloval,“ vysvětluje učitel, který nyní pomáhá ostatním se do angličtiny zamilovat.

Ve firmě vyrábějící pletací stroje se angličtině věnoval dva roky. Poté odcestoval do Irska. „Furt tu pršelo, internet ani mobil jsem neměl, takže mi nezbývalo než se učit. Když jsem se vrátil, rozhodl jsem se jít studovat angličtinu na vysokou. Jenže jsem tam zjistil, že ji vůbec neumím. Až tam jsem se ji pořádně naučil. Divím se, že mě vzali,“ směje se nyní Sobotka.

Trpí dyslexií, dysgrafií a dysortografií. Ve škole mu problémy se čtením a s psaním komplikovaly studium. Jako učitel to však bere jako výhodu. „Vůbec mi nešly diktáty. Stále se mi písmenka pletou. Díky tomu je pro mě ale jednodušší pochopit, co studenti nechápou. Dokážu se vžít do někoho, komu to nejde. Navíc je pro ně i trochu motivující, když vidí, že to zvládl někdo jako já,“ doufá.

Letos se rozhodl po deseti letech z gymnázia jako učitel odejít. „Uvažoval jsem o tom poslední tři roky. Nepřišlo to zčistajasna. Rád zkouším nové věci, nechtěl jsem, aby se mi z práce stala rutina. Moji studenti mi chybí. Na druhou stranu mám větší svobodu a mohu si lépe plánovat svůj čas,“ přiznává. Nyní ho živí online kurzy o angličtině, které vytváří.

Zároveň zdarma nahrává výuková videa na YouTube. Jeho kanál odebírá přes sto padesát tisíc lidí. Na internetovou platformu se dostal díky historce z Třebíče. „V Třebíči jsem měl v roce 2015 přednášku pro skauty. Jedna moje kamarádka onemocněla, tak jsem jí na YouTube nahrál záznam. Jenže to viděli i další lidé. Pozitivní odezva mě nadchla, tak jsem zkusil nahrát další video. Postupně jich přibývalo a teď se tomu věnuju pravidelně,“ vzpomíná youtuber, jehož původní video o anglických tipech a tricích má přes čtyři sta tisíc zhlédnutí.

Díky překonání hendikepů v říjnu vyhrál srdcaře i živnostníka roku na Vysočině. „Změnil jsem si letos bydliště do Brna. Jenže když jsem se přihlásil, měl jsem ještě IČO, které spadá do Vysočiny. Připadal jsem si kvůli tomu trochu jako podvodník. Když jsem vyhrál, potěšilo mě to, nečekal jsem to. Teď se těším na celorepublikové kolo,“ vyhlíží Bronislav Sobotka.

Angličtinu se podle něj dokáže naučit kdokoli. Na věku nezáleží, důležitá je motivace. „Za mě musí chtít hlavně člověk sám. Učení pro učení nefunguje. Proto to někdy není ideální ve škole. Žáci se to občas učí jen proto, že to chce učitel. Nedělají to pro sebe. Přitom angličtina propojuje celý svět. Já bych se chtěl nyní ještě pořádně naučit španělsky,“ dodává na závěr nadšeně.