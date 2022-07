Široko daleko je slyšet bubnování tam-tamů. Řev a tlučení na bubny je ohlušující. Že by snad Zulukafři vyhlásili Třebíči válku? Nikoliv – to se jen v zámeckém parku koná festival Buď fér, kde lze mimo jiné zakoupit exotické ovoce z Afriky. A když Afrika, tak ať je to se vším všudy, řekli si organizátoři. Včetně tam-tamů.

Na nádvoří zámku stojí množství stánků. Pod největší červenou plachtou se skrývá stánek, ve kterém si zájemci mohou zakoupit ovoce dovezené z Afriky. Ananas či mango lze ještě poznat, ale nad dalšími plody Středoevropan tápe. „Tohle je mučenka. Já ji z toho afrického ovoce mám asi nejradši. Je totiž dost kyselá, to mi chutná,“ vysvětluje Markéta Szarvasová, která zde prodává. „Dále mám ráda tanzanské mango, to je také tak trochu do kysela,“ dodává.

Vzápětí ukazuje na jakýsi prášek. „Ten je z baobabu. Taky je kyselejší. Je to přírodní zdroj vitamínů. Chutná to jako voda s citronem,“ popisuje usměvavá slečna.

Není však čas na plkání, protože přicházejí zákazníci. Mladá rodinka s asi pětiletým chlapečkem. „Mami, co to je?“ diví se chlapec obrovskému plodu.

Maminka však netuší, a tak Szarvasová opět přichází s vysvětlením. „To je Jackfruit. Tenhle je ještě menší, ale velké plody mohou vážit až padesát kilo. Viděla jsem fotky, na kterých bylo auto – bohužel mělo smůlu, že parkovalo zrovna pod tím stromem. Nedopadlo dobře,“ přidává vtipnou historku. Majiteli auta zřejmě tak veselá nepřišla, nicméně srdce našince hned zaplesá. Může být rád, že žije v takové klidné zemi, jako je Česká republika – ze stromu mu u nás na auto spadne maximálně tak jablko.

Trochu jako žvýkačka

Malý Pavlík se dožaduje ochutnání, což není problém, protože na stánku mají i testovací vzorky. „Je to trochu jako žvýkačka,“ sděluje svůj verdikt poté, co mu Szarvasová kousek nabídne. „A chutná mi to,“ doplňuje, což je zase pokyn pro tatínka, který vytahuje peněženku a nechává si z obřího plodu odříznout kus.

Svobodovi na festival Buď fér přijeli z Moravských Budějovic. „Chtěli jsme zkusit něco nového. A zároveň aby to bylo i pro děti. Jak je vidět, tak náš mladej je zatím spokojený,“ konstatuje Milan Svoboda.

To už ale začínají dunět bubny. Hlomozem, který jako by vypadl z dobrodružných románů Otakara Batličky, o sobě dává vědět skupina Tam-Tam Batucada. „Je to supééér,“ snaží se bubnování přerušit Lenka Novotná, která na festival dorazila s kamarádkou.

Nadšené hudebníky se zájmem sleduje i malý Pavlík Svoboda. Vypadá spokojeně. A že má pusu ulepenou od Jackfruitu, který dnes stejně jako jeho rodiče ochutnal poprvé v životě, mu zjevně vůbec nevadí. Zdá se, že příště na festival Buď fér dorazí opět.

Festival Buď fér se snaží upozornit na takzvaný fair trade. Tedy obchod se zeměmi třetího světa tak, aby výrobci a pěstitelé dostali opravdu férovou cenu. Často se totiž stává, že jejich těžká práce je ohodnocena haléřovými částkami – zatímco velkododavatelé do Evropy na jejich lopocení vydělávají miliony.