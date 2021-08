O zdržení diskutují lidé na facebooková stránce Jihlavský MHD. „Pokud stavba začala dvanáctého července, měla by končit o šedesát dní později. Ale často se stává, že po dohodě nebo v rámci nějakého dodatku se práce opozdí,“ vyjádřil se například uživatel s přezdívkou Roman Mrakomor.

Linky náhradní dopravy



* A,E - náhradní autobusy

* D,F - využívají se parciální trolejbusy



* Trolejové nově vzniklé linky:



Masarykovo náměstí - Bedřichov

Bedřichov - Poliklinika

Bedřichov - Březinky

Ředitel jihlavského dopravního podniku Radim Rovner ale ujistil, že všechny práce pokračují dle stanoveného plánu. „V pondělí nebo úterý začínáme sázet sloupy. Osobně nevím o žádné aktuální prodlevě. Pokud nastane, bude maximálně v řádu jednotek dnů, žádná velká by hrozit neměla,“ sdělil.

Úpravy trolejového vedení vyjdou bezmála na sedm milionů korun. Nové troleje umožní například i to, že z Masarykova náměstí ke Kauflandu budou moci jezdit trolejbusy, ty nyní musí objíždět trasu po Třídě Legionářů. „Kruhový objezd mezi ulicemi je koncipován jako všesměrový, to také umožní zavést trolejbusové linky nové,“ informoval mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Nové trasy povedou směrem z Bedřichova na Masarykovo náměstí, a také z Bedřichova na Polikliniku a do Březinek. A právě trolejové vedení ve spojitosti s budováním trasy na Bedřichově budí také jisté obavy.

Zejména se některým místním jedná o zdraví stromů, narostlých okolo trasy. „Bojím se, že by je pokáceli, nebo třeba velmi razantně ořezali. Dělají krásný stín. Když teď vidím, jak to je bez trolejí a sloupů na Havlíčkově, bylo by to se stromy o dost hezčí,“ zmínil třeba Marek Řezáč.

Jízdní pruh pro MHD

Městský radní Jaroslav Vymazal ovšem Deníku potvrdil, že žádné kácení stromů a ani krácení stínu se v dané lokalitě neřeší. „Osobně o žádném takovém kácení nevím. Bude se tam ale provádět výměna osvětlení. Některé bylo staré, nevyhovující, to se musí sundat a dost možná pak na sobě ponese i nové trolejové vedení. Navíc plánujeme přidělat ve směru od Bosche jízdní pruh pro městskou hromadnou dopravu, abychom tam urychlili její jízdu,“ sdělil.

Dělníci měli práci na staveništi rozdělenou do několika etap. „Teď už jen zbývá nové sloupy a po poslední, tentokrát technické pauze, bude někdy v týdnu po pátém září následovat finální montáž nového vedení,“ informoval Daněk.

S pracemi na trolejích souvisí i změny v nasazených vozidlech. „Na lince D a F například využíváme výhodu parciálních trolejbusů. Úsek stavby bez trolejí překonají jízdou na trakční baterii,“ uzavřel ředitel jihlavského dopravního podniku Radim Rovner s tím, že z toho důvodu byly na zastávce Vysoká škola polytechnická ve směru na Dům zdraví instalovány stříšky pro automatické natrolejení.