Třebíčsko - Z častého týrání vinila Jana G. z obce na Třebíčsku svého druha. Případ se dostal od policie, přes státního zástupce až k soudu. Tam se však žena přiznala, že si vše vymyslela. „Udělala jsem to ze žárlivosti, protože má milenku," vysvětlovala.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michaela Hasíková

V žalobě přitom žena tvrdila, že ji Zdeněk V. deset let psychicky i fyzicky týral. K vulgárním nadávkám měl přidávat údery pěstí i otevřenou dlaní a kopance do nohou a zad. „Je to notorická lhářka, nic z toho není pravda," ohrazoval se u soudu Zdeněk V.

Podobně reagoval i na to, že měl svou družku nutit k potratu. „Děti jsem sice nechtěl, nevěděl jsem, jestli se o ně dokážu postarat. Nakonec jsem ale rád, že kluky mám. Dělám pro ně všechno, chodím do dvou zaměstnání," poznamenal.

Jana G. také v žalobě tvrdila, že ji její druh nutil dělat ve stodole shyby na hrazdě a běhat ze schodů. To vše za jediným účelem, aby v pátém měsíci těhotenství potratila. U soudu to pak vše popřela.

Polovina žaloby, kterou vypracoval státní zástupce Václav Mastný, tím ztratila smysl. „Bude to pro ni mít následky, bude za to čelit trestnímu stíhání," podotkl Mastný. Z oběti se tak Jana G. stala rázem viníkem.

Při vyšetřování údajného týrání také žena tvrdila, že jí Zdeněk V. vyhrožoval vystřílením celé rodiny. Okresní soud v Třebíči proto policistům povolil domovní prohlídku, při které odhalili přes tisíc nábojů ráže 22 milimetrů. Jde o střelivo, pro jehož držení je nutné vlastnit zbrojní průkaz. Ten Zdeněk V. předložit nemohl. Od doby, kdy skončil s myslivostí, totiž žádný nemá.

Náboje prý našel ve stodole

Během úterního soudního jednání se však bránil, že by náboje přechovával kvůli úmyslu někomu ublížit. „Našel jsem je asi před třemi lety ve stodole na půdě ve staré repro bedně. Pouze jsem je snesl do garáže," popisoval.

Soudce Vilém Machálek mu uvěřil. Vytkl mu však, že náboje neodevzdal. Zdeněk V. tak mohl beztrestně učinit třeba při zbraňové amnestii. „Chybí zde vaše jednání. O legální likvidaci střeliva jste se nesnažil," řekl soudce.

Obžalovaný své pochybení přiznal. Machálek mu za to vyměřil roční podmínku a propadnutí věci. „Jde o trest na spodní hranic i kvůli jeho dosavadní bezúhonnosti. Hrozily mu až dva roky odnětí svobody," dodal soudce.

V části žaloby, podle které měl Zdeněk V. svou družku fyzicky i psychicky týrat, ho soudce viny zprostil.

Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i Zdeněk V. se přímo v soudní síni vzdali práva na odvolání.

Pro Janu G. případ naopak neskončil. Kvůli smyšlené výpovědi, kterou nabídla policistům a se kterou začal v polovině září pracovat i státní zástupce, se proti ní začne vést trestní stíhání. „Navíc její důvěryhodnost to před orgány činnými v trestním řízení značně snižuje," podotkl Václav Mastný.

Nepomohla jí ani výpověď Zdeňka V., který ji označil nejen za notorickou lhářku, ale také za nespolehlivou osobu. „Platil jsem za ní elektřinu, když ještě nebydlela u mě, ale v domě naproti svým rodičům. Dlužila v obchodě ve vsi, pak zase v Jemnici. Nedozvídal jsem se to od ní, ale od prodavaček, se kterými se znám," líčil Zdeněk V.