„V Křižanově půjde o nejrozsáhlejší práce, které ve výsledku vyjdou na 58 milionů korun,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Nela Friebová. Tento úřad se o státní železniční majetek stará.

Stanici Křižanov, kde budovy pocházejí z počátku 50. let minulého století, čeká dílčí demolice stávajícího objektu, kde bude následně zřízeno parkoviště a zastávka veřejné hromadné dopravy. V části, která bude zachována, se zateplí fasáda a vymění dveře, okna i střecha. Uvnitř vznikne nová čekárna, pokladna a bezbariérové WC. „Práce budou zahájeny v průběhu prosince tohoto roku a potrvají 15 měsíců,“ upřesnila mluvčí SŽDC.

Byť cestující nastupují do vlaku v železniční stanici označené nápisem Křižanov, místo spadá do katastru sousedního Kozlova. A tamní starosta Jaromír Plodek coby železničář na vlakovém nádraží přímo bydlí.

Co víc parkovacích míst a zastřešení? „Rekonstrukce měla začít už loni, pak se odkládala. Ale ano, výsledek má být pěkný, to uznávám. Musím však říct, že mám i nějaké výhrady,“ poznamenal starosta.

Myslí si, že by prostor u nádraží mohl mít po dokončení víc parkovacích míst, než navrhuje projektant. Na vlak zajíždí do stanice hodně lidí autem. Starosta není přesvědčený, že cestující i při blížící se změně systému veřejné dopravy Kraje Vysočina hned tak přesednou do autobusů, jež budou mířit k vlakovým spojům. „Dále se mi zdá, že nová čekárna bude malinká, vejde se do ní jen osm, deset lidí. A nástupiště nebude zastřešené,“ zmínil další slabší místo.

„Takže když lidé vyjdou z podchodu, půjdou dvacet třicet metrů po dešti k menšímu přístřešku,“ vysvětlil.

Těší se nicméně na rekonstrukci bytů, kde jsou staré odpady a elektřina. „Škoda však, že se neudělají i nové podlahy v bytech, kde jsou místy vyhnilé vrzající parkety. A doufáme, že okna nezačnou měnit na vánoce nebo v lednu,“ dodal už v lehké nadsázce.

V železniční stanici Sklené nad Oslavou začaly práce na rekonstrukci před měsícem a potrvají do března roku 2021. Stavaři budovu zateplí, dojde k výměně oken a vnitřních rozvodů. V levé části se bude dělat nová čekárna. Celkově by měli cestující získat vyšší komfort. Náklady vyšplhají na 14,6 milionu korun.

V Třebíči bude rekonstrukce zahájena ještě v průběhu tohoto listopadu a skončí za rok. Objekt získá zateplení, udělá se nové topení i veřejné toalety. „Prostory se upraví tak, aby splňovaly současné požadavky kladené na bezbariérový pohyb cestujících,“ zmínila mluvčí SŽDC Nela Friebová. Celé to vyjde na 27,5 milionu korun.

Cyklisté dostanou zelenou

Ve Velkém Meziříčí je stavba v přípravě. Předběžně se dá odhadnout, že se s rekonstrukcí budovy železniční stanice začne v září příštího roku, potrvá 15 měsíců. Navrženo je odbourání části objektu. Ve zbytku vznikne bezbariérová čekárna. „Na vybouraném pozemku a přilehlém okolí pak bude vybudována plocha pro cestující s bicykly. Ve výpravní budově dojde k zateplení fasády včetně výměny oken i dveří. Dům dostane novou střechu. Nevyužité podkroví se zateplí izolací na podlaze,“ přiblížila mluvčí SŽDC.

Ve Světlé nad Sázavou má rekonstrukce začít na konci roku 2020. Opraví se prostor pro cestující, vzniknou tam nové toalety, upraví se vstupy, hala a čekárna. Vše bude bezbariérové. Dostane se i na rekonstrukci střechy a stropů, objekt je nutné odzizolovat proti vlhkosti.

Částečně se změní i dispozice budovy. Pro cyklisty bude řešeno parkování kol - přibudou boxy a stojany na bicykly. Celkem sem stát plánuje investovat 47,3 milionů korun.

Dílčích oprav se v roce 2020 dočkají i některé další výpravní budovy v Kraji Vysočina. V Jemnici se bude spravovat střecha za pět milionů korun. V Pelhřimově je oprava střechy předběžně propočítaná na jeden milion korun. A za celkovou sumu 1,5 milionu korun se budou opravovat zastávky Třešť město, dále Třebíč Borovina, Horní Ledeč a Věžná.

V roce 2019 stát vynaložil na větší rekonstrukce budov železničních stanic v Kraji Vysočina bezmála 20 milionů korun. Do dílčích oprav dalších výpravních budov investoval 5,3 milionů korun.