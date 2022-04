Čtrnáct set uprchlíků na Jihlavsko, tisíc na Třebíčsko, téměř osm set na Havlíčkobrodsko. Tak bude na Vysočině vypadat přerozdělování ukrajinských uprchlíků kvůli nouzovému ubytování. Vyplývá to z rozhodnutí vysočinského hejtmana Vítězslava Schreka z konce března. „Kraj Vysočina má zajistit nouzové ubytování nebo nouzové přístřeší pro více než sedm tisíc lidí. Jejich ubytování předpokládáme především v domácnostech, v komerčních objektech, ale i v objektech kraje a místních samospráv včetně jejich příspěvkových organizací,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Aktuálně má kraj k aktivaci připraveno více než tři sta lůžek ve svých zařízeních v Humpolci, Háji a Křižanově. Musí tak spoléhat na soukromé subjekty. Pro ně na svém webu zřídil registrační formulář, kde mohou kapacity nabízet. Zatím jej využilo čtyřiaosmdesát ubytovatelů s 850 lůžky. „Prozatím se daří uprchlíky umisťovat v rámci solidárních domácností, což má mimořádně příznivý vliv na jejich začlenění,“ doplnila Svatošová.

Nouzové ubytování znamená přístřeší v zařízeních, která jsou k bydlení určená. Nikoli v tělocvičnách. „Nouzové ubytování příslušné zařízení zpravidla poskytuje po dobu tří měsíců,“ píše se ve vládním usnesení, z nějž rozdělování uprchlíků mezi kraje vychází.

Nutno podotknout, že příslušné obce nemusí určené množství uprchlíků přijmout. Například pokud k tomu nemá dostatečné školské kapacity nebo dosažitelný počet pracovních míst.

TŘI TISÍCE MĚSÍČNĚ

Stropu už dosahuje například Jihlava, a to zejména co se míst ve školách a školkách týče. „Máme v nich přes 250 dětí. To už je víceméně nárazník,“ zmínil mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Každé zařízení, které uprchlíkům nouzové ubytování poskytne, dostane příspěvek, který činí dvě stě nebo 250 korun na den v závislosti na majiteli.

Ubytovávat uprchlíky mohou i lidé ve svých bytech. V takovém případě získají příspěvek tři tisíce korun měsíčně na člověka. „Podmínkou je ubytování po dobu minimálně šestnácti dnů. Musí ale utečencům zajistit dostatečný prostor pro odpočinek, osobní hygienu, přípravu jídla nebo přístup k pitné vodě,“ dodala Svatošová.

Přerozdělování uprchlíků

- Jihlavsko: 1394

- Třebíčsko: 1024

- Havlíčkobrodsko: 737

- Pelhřimovsko: 624

- Žďársko: 588

- Chotěbořsko: 301

- Pacovsko: 129

Celkem nouzové ubytování: pro 7 043 uprchlíků

- nouzové ubytování: zpravidla na dobu tří měsíců

- kde: v zařízeních, která zpravidla slouží k bydlení nebo ubytování

- obce s rozšířenou působností mohou za určitých podmínek ubytování uprchlíků odmítnout