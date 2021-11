„Já už se na to moc těším, bývám ve stopě mezi prvními. Většinou ani nečekám, až ji strojově upraví, vyšlápnu si ji sám,“ usmívá se Aleš Šedý z Novoměstska.

Tento region nabízí milovníkům bílé stopy daleko více tras, než je tomu jinde. „Dvě stě kilometrů tras ovšem není jednoduché udržovat. Dlouhodobě na tom spolupracujeme se sportovním klubem. A máme dohody i s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří nám pomáhají,“ komentoval novoměstský starosta Michal Šmarda.

„Díky nim se podařilo rozšířit tratě i o Novoměstsko jih. Upravuje se tam okruh směrem na Řečici, Radešínskou Svratku a Bobrovou. Máme i propojení na Hlinné a Hodíškov a taky na Slavkovice, Veselíčko a Lhotku,“ doplnil Miloš Brabec, šéf mikroregionu Novoměstsko, který se na úpravě lyžařských tratí také podílí.

Vloni někteří běžkaři údržbu bílé stopy na Novoměstsku kritizovali. Připadala jim nedostatečná. Proto se město rozhodlo přikoupit novou techniku a zapojit do údržby tratí i další organizaci. „Kupujeme čtyřkolku s gumovými pásy a s různými dalšími nástavci. Bude sloužit na zimu i na léto. Pro udržování běžkařských tras, ale i těch cyklistických. Dostanou ji naše technické služby, které se připojí k těm, co už nám s udržováním tras pomáhají,“ informoval novoměstský starosta.

První sníh pokryje na Novoměstsku rok co rok nejprve nejvyšší vrcholky. Proto bylo rozhodnuto „ustájit“ v nejvýše položené obci na Vysočině, ve Studnicích, sněžný skútr. Tak, aby jakmile to sněhové podmínky dovolí, mohl neprodleně vyjet a připravit pro největší nedočkavce bílou stopu. „Začali jsme s tím vloni a osvědčilo se to. Rolba potřebuje pro úpravu tras dostatek sněhu, skútr to zvládne, i když je ho méně,“ poznamenal místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.

Město k tomuto opatření přistoupilo po dohodě se sportovním klubem a mikroregionem. I v době, kdy je v údolích sněhu pomálu, je tak okruh ve vrcholových partiích připravený. „A to v končinách, kam bychom se z Nového Města ještě s rolbou nedostali. Vyřešili jsme tak problém přechodných období, kdy už nahoře sníh je, ale dole ještě ne,“ vysvětlil Michal Šmarda.