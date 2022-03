Vše sleduje stranou stojící žena. „Jsem z Ukrajiny, ale jsem tady už patnáct let. Pomáhám svým dětem, holky přijely, muži museli bojovat,“ říká Deníku plynnou češtinou, zatímco se kolem ní chystá spuštění provozu centra a někteří Ukrajinci jsou zmatení. Pomoc nacházejí u pracovníků, kteří chodbou prochází, k dispozici jsou i tlumočníci.

Nové centrum coby místo prvního kontaktu pro uprchlíky nabízí kompletní servis od zajištění víza přes koordinaci ubytování až po služby zdravotní pojišťovny. Kraj Vysočina chce služby postupně doplňovat, například o úřad práce. Hejtman Vítězslav Schrek totiž očekává, že se budou chtít uprchlíci zapojit do běžného života a začít pracovat.

Pomoc Ukrajině: z Vysočiny posílají peníze na nákup zbraní i vojenské techniky

Běženci nejdříve musí na pracoviště cizinecké policie, která jim zkontroluje doklady a udělá rychlou bezpečnostní prověrku. Pak míří k Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, tam dostanou pobytové povolení a následně jdou k pracovnicím Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Tady dostanou průkaz VZP a mají nárok na veškeré zdravotní služby,“ přibližuje mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Poslední pracoviště bude řešit jen případnou přepravu do ubytovacích prostor v režii ministerstva vnitra.

Tam nemusí ani zdaleka všichni. Stovky osob dokáže okamžitě a poměrně komfortně ubytovat hejtmanství vlastními silami, další kapacity pak nabízejí neziskové organizace nebo soukromníci.

Jedním z nich je Roman Petr z Havlíčkova Brodu. „Kamarád z Ukrajiny mi sem poslal tři ženy a pět dětí, abych se o ně postaral,“ naznačuje, zatímco ženám pomáhá s registrací. Následně všechny ubytuje na své chatě. Jídlo a oblečení dostal poté, co jeho dcera dala výzvu na instagram. „Byla to velká vlna solidarity. Vezmeme si, co se hodí a co ne, to pošleme přes Červený kříž na Ukrajinu,“ ujišťuje, že se vše využije.

Jihlavané jsou štědří, do sbírek pro Ukrajinu přispívají ve velkém

Cesta z Ukrajiny do Jihlavy nebyla pro Ukrajinky s dětmi vůbec snadná. Dodávka je dovezla na hranice se Slovenskem, pak musely jít tři a půl kilometru pěšky. Až potom je auto dovezlo přímo do Havlíčkova Brodu, cestu ale musel Roman Petr zaplatit. Až válka skončí, ženy i s dětmi se chtějí vrátit. „Mají tam rodinné domy a staré rodiče, kteří tam zůstali a musí se starat o zvířata,“ vysvětluje Roman Petr. Od kamaráda má poslední informace o tom, že lavina uprchlíků z východu obsazuje na Zakarpatské Rusi domy těch lidí, kteří měli šanci utéct do zahraničí.

Co se týká počtu uprchlíků na Vysočině, přesné číslo nikdo neví. „Viděl jsem včera statistiku, kde bylo něco přes pět tisíc lidí. Dnes to číslo ale může být jiné,“ říká před polednem náměstek hejtmana Novotný. Náměstkyně Hana Hajnová záhy doplňuje, že Ukrajinců bude do Česka nyní mířit mnohem více než dosud.

Centrum bude zatím fungovat dvanáct hodin denně, od sedmi hodin ráno do sedmi večer. Nikdo ale nebude večer vyhozen ven na mráz, ujišťuje Svatošová, lidi mohou přenocovat na chodbě. „Naším cílem je, aby to fungovalo 24 hodin, sedm dní v týdnu. Bude to směnný provoz a zatím nevíme, jestli to lidé zvládnou dvanáct hodin v kuse nebo bude nutné střídání,“ dodává Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Právě hasiči totiž provoz centra zajišťují.

Služby zajišťované v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na území Kraje Vysočina:



- registrace, kontrola dokladů, identifikace (lustrace)



- udělení víza, doklady apod.



- registrace zdravotního pojištění



- zdravotní zabezpečení



- humanitární pomoc – základní jednorázová pomoc, voda, občerstvení



- psychosociální pomoc



- zajištění ubytování



- doprava na ubytování