Geologii má v rodině. Jeho otcem byl slavný geolog Emanuel Komínek, který objevil světové ložisko měděné rudy Erdenet v Mongolsku. Od stejného povolání však svého syna odrazoval. „Varoval mě, že dobývání surovin a zdrojů nemá v Česku perspektivu. Pro mě to byl ale dětský sen, který jsem si chtěl splnit. I proto jsem těžební geologii vystudoval. Navíc jsem chtěl kráčet v otcových šlépějích,“ vzpomíná český geolog.

V domovině zůstal do konce totality. Po pádu režimu se vydal za prací do Afriky. Strávil v ní zatím jednadvacet let. Procestoval Burkinu Faso, Ghanu, Kongo, Guineu nebo Rwandu. „Afriku beru jako svůj druhý domov. Chtěl jsem dělat ložiskovou geologii, proto jsem zvolil tento kontinent. Za tu dobu se vyhledávání, těžba ani náplň práce nezměnily. Jen technologie pokročila kupředu,“ porovnávaná cestovatel.

Vysoký zájem o lithium

Kromě zlata se zaměřuje na vyhledávání wolframu či cínu. V poslední době je zvýšený zájem o lithium. „Jsem svým vlastním pánem. To by se mi u nás nepoštěstilo. I když mám kontrakty, tak mohu stále dělat věci podle sebe,“ těší Komínka. Dosud neobjevená naleziště podle něj v Africe stále existují. Ale je čím dál obtížnější je najít. „Podrobné výzkumy se dělají od minulého století. Nové objekty jsou proto vzácné. Osobně se zaměřuji na modernizaci a industrializace domorodých nalezišť,“ přibližuje.

Pod sebou má v týmech tisíc lidí, kteří se starají o desetikilometrové doly. „Zajistili jsme přes sto tisíce run surovin. Ale je komplikované určit, kolik přesně jsme toho našli. Na hledání zlata využíváme i zlatokopy. Existují ale také biochemické metody nebo podzemní děla. Záleží také na financování,“ dává muž nahlédnout svou činnost.

Nejpyšnější je na svůj tým. „Vycvičil jsem tisíc lidí. A oni dělají svoji práci dobře. Jsou normálně placení mzdou, ne produkcí. Je to běžný systém práce. Jsem rád, že se to podařilo, protože v Africe to není jednoduché. Jsem tady ale rád. Do Česka se kvůli práci nevracím,“ uzavírá geolog Emanuel Komínek.