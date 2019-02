Dukovany – V Jaderné elektrárně Dukovany se v uplynulém týdnu rozhodli krátkodobě odstavit čtvrtý výrobní blok. Zjistili totiž, že je nutné provést údržbu jednoho ze šesti cirkulačních čerpadel, která se nacházejí v primárním okruhu, kde protéká voda kontaminovaná radiací.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„Abychom vyloučili riziko případného výpadku činnosti čerpadla,“ odůvodnil tento krok mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Bez odstávky a částečného vychlazení výrobního zařízení práce na čerpadle provést nelze. Blok by měli Dukovanští uvést do provozu v následujících dnech.

„Nešlo o poruchu čerpadla. Zaznamenali jsme na něm změny některých parametrů diagnostiky na ucpávkovém systému. Proto jsme v rámci dlouhodobě uplatňovaného konzervativního přístup k provozu elektrárny rozhodli o krátkodobém odstavení a kontrole právě proto, abychom předešli případné závadě či poruše zařízení,“ doplnil Bezděk.

V průběhu roku mají na Dukovanech plánované odstávky, kdy mění palivo, obnovují zařízení, dělají kontroly a testy. Mimo tento kalendář zařadili od loňského 29. prosince už čtyři další krátké odstávky. Z toho na čtvrtém bloku jde o druhou. Nabízí se tedy otázka, zda se neděje něco zvláštního, nestandardního.

To mluvčí Bezděk odmítá. „Případné krátkodobé odstávky zařízení zařazujeme dle potřeby, když provádíme mimořádné kontroly nebo ověřujeme stav zařízení. Odstávky z důvodu poruch zařízení jsou výjimečné a během dvou let byla na bloku číslo 4 pouze jedna taková,“ sdělil.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová k tomu řekla, že se z hlediska jaderné bezpečnosti neděje nic zvláštního.

„Na Dukovanech jsou konzervativní. Odstavují i v případě, že je jen podezření na poruchu nějakého zařízení. Tady opravdu selhalo na hlavním cirkulačním okruhu čerpadlo, uvidí se, zda je to vada materiálu nebo montáže. Nedošlo ale k něčemu neprojektovému, systém s tím počítá. Je tam šest čerpadel, která zajišťují chod reaktoru, jedno porouchané neznamená nebezpečí. Prostě se blok odstaví a čerpadlo se spraví. My to sledujeme v rutinním režimu, nikoli v režimu pohotovostním,“ zdůraznila.