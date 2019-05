Poslední uvedené číslo vypovídá o tom, kolik voličů bylo zapsáno na voličských seznamech na Vysočině v době konání většiny voleb v posledních letech. Ale například k minulým eurovolbám před pěti lety šlo na Vysočině volit budoucí europoslance jen necelých 76 tisíc voličů, volební účast v kraji byla 18,26 procenta.

Okrskové volební komise jsou připraveny na všechny možné scénáře. „V pondělí 20. května byla na Vysočině dokončena školení okrskových volebních komisí, za každou tuto komisi se školení účastnil zpravidla její předseda a zapisovatel, ve většině případů šlo spíš o zapisovatelky,“ připomněla Jitka Číhalová, ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě a současně krajský gestor letošních voleb do Evropského parlamentu.

Volby se v celé České republice konají opět jako dvoudenní, v pátek 24. května budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 25. května pak od 8 do 14 hodin. Ve většině dalších členských států Evropské unie se eurovolby konají jako jednodenní, ve 22 zemích je volebním dnem neděle 26. května. V Nizozemsku a ve Velké Británii je dokonce už odvoleno, volby do Evropského parlamentu se v těchto zemích konaly už ve čtvrtek 23. května.

Ani tam, ani v dalších zemích včetně České republiky se ale veřejnost nedozví výsledky dříve než v neděli 26. května po třiadvacáté hodině. Výsledky voleb mohou být totiž zveřejněny až poté, kdy skončí hlasování v poslední volební místnosti v zemích Evropské unie. Ty se uzavřou právě v neděli ve 23 hodin v Itálii.

Na práci okrskových volebních komisí na Vysočině to ale nebude mít žádný vliv. V těchto komisích budou při vyhodnocení voleb postupovat stejně jako v případě jakýchkoliv jiných voleb v České republice. „Volební komise sečtou a následně předají výsledky voleb do přebíracích míst hned po uzavření volebních místností v sobotu 25. května,“ doplnila Jitka Číhalová.

V tu chvíli už bude rozhodnuto, komu a kolik dali voliči hlasů. Ti v České republice budou moci vybírat z 39 kandidujících volebních stran a dalších uskupení. Z objemné obálky formátu A4 vyberou jeden z hlasovacích lístků. „Dvěma kandidátům z tohoto hlasovacího lístku mohou voliči přidělit preferenční hlas,“ uvedla Jitka Číhalová. V úřední obálce, kterou získají od okrskové volební komise, pak tento vybraný hlasovací lístek vhodí voliči do volební schránky.

Z voleb v České republice se do Evropského parlamentu dostane stejně jako v minulosti 21 kandidátů.

Před pěti lety kandidovalo v rámci České republiky, kde byla výsledná volební účast 18,2 procenta, rovněž 39 volebních stran. Eurovolby tehdy vyhrálo hnutí ANO (16,13 procenta), před koalicí TOP 09 a STAN (15,95 procenta) a ČSSD (14,17 procenta). Tato tři volební uskupení měla pak v Evropském parlamentu shodně po čtyřech zástupcích. Své europoslance měly ještě KSČM (3), KDU-ČSL (3), ODS (2) a jednoho Strana svobodných občanů.

U voličů na Vysočině získala před pěti lety největší podporu KDU-ČSL (19,34 procenta) před ČSSD (14,28 procenta) a ANO (14,1 procenta).

Jak už bylo zmíněno, před pěti lety byla na Vysočině volební účast 18,26 procenta, což bylo nejméně v dosavadní historii eurovoleb. Při prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 byla v regionu volební účast 29,05 procenta, o pět let později v roce 2009 to bylo 28,86 procenta.