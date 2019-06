Na radnici přijal Miloše Zemana starosta Humpolce Karel Kratochvíl (ODS) a hovořilo se především o ekonomických úspěších města v posledních letech. „Samozřejmě jsme se bavilo o tom, že je Humpolec dlouhodobě úspěšný v celostátním srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Zazněl také komentář k vlivu dálnice na Humpolec, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. A pan prezident se zajímal i o přímé investice města, konkrétně o stavbu kruhové křižovatky u Vodaku,“ zrekapituloval diskutovaná témata při setkání s prezidentem Zemanem na radnici starosta Humpolce.

Na náměstí, kam zavítalo zhruba čtyři sta lidí, reagoval prezident na desítku dotazů nebo postřehů návštěvníků mítinku.

Nejprve ale Miloš Zeman poděkoval humpoleckým voličům, neboť ti mu v loňských lednových prezidentských volbách dali ve druhém kole 56,47 procenta hlasů a pomohli k opětovnému zvolení prezidentem.



Otázky, které pak na prezidenta mířily, se týkaly i třeba privatizace bank nebo vodohospodářské infrastruktury v devadesátých letech minulého století nebo Zemanovu názoru na návrat Ruska do Rady Evropy.



Prezident odpověděl rovněž na dotaz, jak posílit význam voleb. Připomněl, že sám navrhoval, aby se opět zavedla povinná volební účast, která v Československu byla za první republiky. Miloš Zeman se vyjádřil i k nedávné kauze Walderode. „Já jsem zásadní odpůrce vracení majetku, který byl konfiskován, dokonce ještě před Únorem 48, těmto šlechtickým rodům,“ reagoval na další z dotazů prezident.



Miloš Zeman se vyslovil i k posledním dění v české společnosti a zopakoval, že za za hlavní projev demokracie považuje svobodné volby. Nesouhlasil s názorem, že nedělní demonstrace proti Andreji Babišovi je srovnatelná s demonstracemi proti komunistické vládě v listopadu 1989. „Na tribuně na Letenské pláni jsem v listopadu 1989 byl a tehdy na Letné bylo 750 tisíc lidí. Teď na Letné bylo maximálně 250 tisíc lidí, to jest třikrát méně,“ zdůraznil Miloš Zeman.



Zopakoval, že jmenuje premiérem toho, kdo vyhrál volby, a že respektuje vůli voličů. „Nezlobte se, ale demonstrace, které požadují demisi vlády, považuji za neznalost české ústavy. Pan hejtman mi správně říkal, že nejdřív jsme demonstrovali za svobodné volby a teď demonstrujeme proti výsledkům svobodných voleb,“ reagoval Miloš Zeman v Humpolci na dotaz, zda by se nechtěl začít bavit s organizátory demonstrací ze spolku Milion chvilek.