Svitavsko v pátek skutečně zasáhlo tornádo. Informace je ověřená, potvrdil v úterý dopoledne Český hydrometeorologický ústav. Podle fotografií a na základě očitých svědectví se v obci Lubná nedaleko Poličky vyskytovalo v délce asi 500 metrů slabé tornádo, poničilo několik střech. To bylo potvrzeno průzkumem lokality 1. května, který provedl Petr Münster z ČHMÚ.

Prvotní průzkum radarových dat zde jasně ukazuje na konvektivní buňce přítomnost tzv. hook echa, radarové signatury, která svědčí o tom, že to, co způsobilo v Lubné škody byla minisupercela. Jen někdy ale ze supercely vznikne tornádo | Foto: ČHMÚ

Páteční bouře způsobily na několika místech poměrně výrazné škody. Nejpodezřeleji vypadaly škody v obci Lubná blízko Poličky, kde prošla menší konvektivní buňka kolem 13:00. "Prvotní průzkum radarových dat zde jasně ukazuje na konvektivní buňce přítomnost tzv. hook echa, radarové signatury, která svědčí o tom, že to, co způsobilo v Lubné škody byla minisupercela. Pro také hovoří jedna ústní výpověď svědka, který kondenzační chobot tornáda viděl prý na vlastní oči," informoval v sobotu Český hydrometeorologický ústav.

Podle místních lidí to byla chvíle, černá obloha a silný vítr, jaký tady nepamatují. „Trochu nás to tady zasáhlo, jeden dva domy. Lidé si už dali zpátky tašky, všechno je v pohodě, nebylo to tak hrozné,“ sdělil starosta Lubné Josef Chadima. On tornádo neviděl, ale někteří místní lidé prý ano. Právě výpověď jednoho z obyvatel pomohla odborníkům z Českého hydrometeorologického ústavu ČR.

Jen o pár kilometrů dál přitom pouze pršelo.

Meteorologové tak v úterý potvrdili, že přes Lubnou skutečně prošlo tornádo.

„Podle dostupných fotografií a také očitých svědectví se v Lubné vyskytovalo tornádo. To bylo potvrzeno průzkumem lokality z 1. května a s laskavou pomocí místních obyvatel byla identifikována přesná trasa tornáda. Přesto, že je jednalo o slabé tornádo, zanechalo za sebou vizitku hlavně na střechách několika domů,“ informovali experti z ČHMÚ. Střechy už byly v neděli a pondělí, době průzkumu, opraveny.

Foto škod v Lubné po tornáduZdroj: Jana Hapová

Podle zjištěných škod urazilo tornádo dráhu zhruba půl kilometru.

„Shozené těžké tašky ze střechy v menší míře podle metodiky Mezinárodní Fujitovy stupnice jsou hodnoceny silou IF1-, tedy rychlostí kolem 128 km/h. Součástí škod bylo také přemisťování předmětů s vhodnou záchytnou plochou pro vítr, jehož rychlost byla po většinu času nižší,“ dodali meteorologové.

Pokud by se tornádo stejných parametrů vytvořilo o 500 metrů dále nad obcí, nemusel o něm nikdo podle ČHMÚ ani vědět. Lidé v okolí totiž nehlásí žádné škody v lesích. Takto slabá tornáda se během roku podle odborníků objevují několikrát.

V sobotu se na studené frontě objevilo i několik silnějších bouří. Zejména na pomezí Moravy a Čech byly podle radarových dat rozpoznány rotující bouře, tzv. supercely, pod kterými se vyskytovaly případy výraznějších škod větrem.

Přibližná dráha tornáda v LubnéZdroj: ČHMÚ

Vůbec nejhorší tornádo v novodobé historii postihlo kraj v červnu roce 2008, kdy v několik desítek metrů širokém, ale asi 20 kilometrů dlouhém pruhu přešlo přes Chudimsko. Mělo sílu F3. Silné tornádo řádilo o tři roky později také ve Starých Čívicích na Pardubicku.

První letošní tornádo bylo zaznamenáno 31. března pod supercelou u Letovic. Podle rozsahu škod v krajině zjištěných terénním průzkumem mohla být jeho dráha až 4 kilometry dlouhá, a to od obce Rudka po Lhotu u Letovic.

