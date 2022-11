„Je ho mnohem víc a také je pestřejší. Dříve třeba nebývalo tolik ovoce a zeleniny. Doba jde prostě dopředu. Nastoupila jsem sem v sedmaosmdesátém. Když jsem se vrátila po mateřské, revoluce byla za námi. Už tehdy byla změna cítit,“ zavzpomínala prodavačka.

Vaněčkové se po práci bude stýskat. „Když mi v zaměstnání řekli, že skončím, snažila jsem se to brát normálně. Dostala jsem výpověď pro nadbytečnost. Ale chápu to, ta prodejna už tolik nevydělává. Tak tedy půjdu o rok dříve do předčasného důchodu,“ přiznala. Práci prodavačky se věnuje celkem šestačtyřicet let. Kromě deseti let byla celou dobu v Lukavci. „Budu mít na co vzpomínat. Určitě mi to nějakou dobu bude za tím pultem chybět,“ prozradila Milada Vaněčková.

Jednota v Lukavci je prozatím jediná na Pelhřimovsku, která přestane fungovat. „Pro tuto chvíli je to jediná prodejna, kde provoz ukončíme. V dalších místech o tom neuvažujeme,“ uvedla za firmu Coop Iva Doležalová s tím, že další informace zatím poskytovat nemůže.

Podle starosty Františka Pinkase zatím není jisté, co se s budovou Jednoty stane. „Já sám to nevím, bude se muset rozhodnout majitel,“ řekl starosta Lukavce.

Pro městys by ztráta prodejny neměla být komplikací. „Ještě u nás máme dva obchůdky s potravinami a k tomu masny. Jenže jejich prosperita je na vesnici malá. Lidé by o pohodlí při nakupování přesto přijít neměli, i když jsou zvyklí na tuto prodejnu,“ vysvětlil Pinkas. A dodal, že část místních má k místu citovou vazbu. „Zejména starší budou cítit nostalgii. Už to tak bývá. Paní Vaněčková je tu dlouho a ani já si pořádně nepamatuji celou tu dobu. Odvedla velký kus,“ řekl starosta Lukavce.

Některé obyvatele uzavření Jednoty nepřekvapuje. „Spíš se divím, ze ji nezavřeli už dříve. Co jsem slyšel, tak prodělávala. Naštěstí bude stále kam chodit,“ popsal Jakub Švec z Lukavce.

Jednota v Lukavci skončí v sobotu 19. listopadu

Prodejna fungovala přes šestatřicet let

V minulosti v městysi bývaly dvě Jednoty

První koupil Jaroslav Šimek a udělal z ní pneuservis

V Lukavci nadále zůstanou dva další obchody s potravinami