„Žádáme občany, aby při pohybu ve volné krajině byli obezřetní a při případném zpozorování velké kočkovité šelmy se k ní nepřibližovali, danou lokalitu opustili a své zjištění neprodleně nahlásili na Policii ČR či městský úřad,“ informovala žďárská radnice prostřednictvím svých webových stránek. O plachém zvířeti místní lidi v neděli navečer informovala rovněž obec Polnička přes mobilní rozhlas – podle těchto informací se má jednat o zvíře uprchlé chovateli z jižních Čech zhruba před třemi týdny. Varování se dočkali také obyvatelé Račína.

Policisté v souvislosti s výskytem hnědorezavého zvířete s dlouhým ocasem přijali několik oznámení. „Vždy jsme provedli na místě šetření. Výskyt pumy v daných lokalitách nelze jednoznačně potvrdit, ale ani vyvrátit,“ konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že pokud by zvíře někdo uviděl, rozhodně by se neměl snažit k němu přiblížit, ale co nejdříve kontaktovat „stopadesátosmičku“.

Minulou sobotu byl výskyt pumy, která při hledání teritoria nemá problém překonat relativně velké vzdálenosti, hlášen nedaleko Želiva, v polovině června se varování před podobným zvířetem dočkali lidé na Jindřichohradecku. Velká kočkovitá šelma údajně byla ve volné přírodě viděna už v dubnu, ale jihočeští policisté se setkali s prvním oznámením až v červnu.