Pelhřimov – Eiffelova věž, bazilika Sacre Coeur a zahrady ve Versailles. Přesně to se nejvíce líbilo dvěma studentům Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště (SPŠ a SOU) Pelhřimov – sedmnáctileté Eleonoře Gutevě (E.G.) a šestnáctiletému Janu Neskromnikovi (J.N.) , kteří se zúčastnili pětidenního školního výletu do Paříže.

Se svými zážitky z jednoho z nejkrásnějších měst Evropy se svěřili i Deníku.

Absolvovali jste školní výlet do Paříže. Vzpomínáte na rozhodnutí, kdy jste si řekli, že pojedete?

J.N.: Hned, jakmile se naskytla možnost jet. Rodiče zareagovali také pozitivně.

E.G.: Já jsem to věděla už od prvního ročníku, kdy nám pan učitel Jirsa oznamoval, že se možná uskuteční tento výlet, a už tehdy jsem na sto procent věděla, že pojedu.

Přibližte nám váš první dojem z Paříže.

J.N.: Hezký. Jakmile jsme vystoupili z autobusu, vše se mi líbilo.

E.G.: Paříž je strašně obrovské město a já jsem si tam přišla hodně malá. Nicméně se mi tam hned od prvního okamžiku moc líbilo.

Jak jste se po Paříži pohybovali? Jeli jste například tamním metrem či si vychutnali plavbu lodí po Seině?

E.G.: Metrem jsme nejezdili. Na konci zájezdu jsme absolvovali plavbu po Seině. Poměrně často jsme přejížděli autobusem, ale většinou jsme chodili pěšky.

Jaké to bylo, ujít denně několik kilometrů?

J.N.: Pro mě to bylo v pohodě, ale nevím, jak pro ostatní. Pro někoho mohl být náročný například výšlap k bazilice Sacre Coeur.

V rámci zájezdu jste měli poměrně nabitý program, kdy jste navštívili řadu památek, ale třeba i moderní čtvrť La Défense. Co vás nejvíce uchvátilo?

E.G.: Mě nejvíce nadchla Eiffelova věž, na ní jsem se i nejvíc těšila. Následně se mi potvrdilo, že to byl pro mě největší zážitek.

J.N.: Nejvíce se mi líbilo na Montmartru, kde jsem navštívil baziliku Sacre Coeur, a uchvátily mě i zahrady ve Versailles. Líbila se mi organizace zájezdu a jeho program. Pan učitel Jirsa měl vyčerpávající informace, které měl pěkně připravené.

E.G.: Výklad byl stoprocentní, a navíc byla, i díky novému autobusu, pohodlná cesta.

Kam člověk musí v Paříži zajít, aby si ji pořádně vychutnal?

E.G.: U mě jasně na Eiffelovku a vyjet až do třetího patra, kde se naskytne nádherný výhled na celé město. Za prohlídku stojí Louvre či moderní čtvrť La Defence.

J.N.: Já bych ještě přidal gotickou katedrálu Notre Dame.

Měli jste možnost poznat Paříž i z jiného než turistického pohledu?

E.G.: Ano. Měli jsme i poměrně dost času v rámci rozchodů, kdy jsme si mohli koupit suvenýry či jiné věci.

Pro mnoho lidí je Paříž až přehnaně drahá. Jaká byla vaše zkušenost?

E.G.: Nám přišly některé ceny poměrně vysoké, ale myslím si, že Pařížané mají jiné platy než my, takže jim to asi tak nepřijde.

Jak na vás vlastně působili tamní obyvatelé?

J.N.: Ve čtvrti, kde jsme bydleli, bylo vidět, že se většinou jedná o přistěhovalce. Někdo by se třeba bál, ale mě to přišlo normální.

E.G.: Ze začátku mě zarazilo, jak černoši všude prodávají malé makety Eiffelovek a musím se přiznat, že pak už to pro mě bylo otravné.

Co Vám Paříž přinesla a kam byste se chtěli v budoucnu ještě podívat?

E.G.: Vždycky jsem se chtěla podívat do Paříže a sen se mi splnil. Jsem spokojená. Do budoucna bych se chtěla podívat do Londýna.