Třebíč, Vysočina - Zanedbaná péče, či zpronevěra peněz. I taková slova byla poslední dobou skloňovaná ve spojení s některými útulky pro opuštěná zvířata na Vysočině.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Uvírová

Třebíčský útulek opět funguje jak má, ale ještě nedávno bylo vše jinak. Zaměstnanci útulku zůstali bez výplat, v útulku nešel proud, vedoucí útulku Petr Ondráček zmizel a nechal za sebou dluhy. Pomocnou ruku podalo město. Útulek od 1. července provozuje městská policie.

„Situaci se podařilo stabilizovat. Dokonce se tam povedlo udělat pořádek a provoz dostat na lepší úroveň, než tomu bylo v poslední době," řekl starosta Třebíče Pavel Janata. Zastupitelé města minulý týden schválili zároveň peníze na provoz útulku do konce letošního roku. Na mzdy zaměstnanců a provoz uvolní 600 tisíc korun.

Černou kapitolou útulku se již zabývá policie. „Poskytli jsme policii fakta o částkách, které jsme z městského rozpočtu posílali na účet Ligy na ochranu zvířat, a další informace. Uvidíme, možná v některé fázi budeme řešit připojení se k trestnímu stíhání," dodal třebíčský starosta.

„Veselo" bylo poslední měsíc také v útulku pro psy ve Žďáře nad Sázavou. Tam provozovali útulek manželé Sojkovi. Péči o zvířata však nezvládali, a tak jim zvířata byla odebrána. Momentálně je v běhu správní řízení ohledně zákazu chovu, který navrhla vysočinská krajská veterinární správa. Psi byli odvezeni z útulku 13. srpna a převzali je členové sdružení Toulavé tlapky z Poděbrad. Ve Žďáře se momentálně staví nový útulek, který by měl být v provozu do konce roku.

Nalezené psy a kočky ze Žďáru momentálně přijímá jihlavský útulek v Pístově. „Kvůli zrušenému útulku ve Žďáře k nám dovezli už i dva psy z jejich okresu. Jeden z nich už má nového majitele. Se psy ze Žďárska nakládáme stejně jako s jinými. Když se o ně týden nepřihlásí majitel, tak je nabídneme novému. Rozhodně nás tato úmluva nijak nezatěžuje," vysvětlil Aleš Toman z jihlavského útulku, který zastřešuje město.

Chystají novinky

V jihlavském útulku se chystají menší novinky.„Teď rekonstruujeme jednu starou budovu. Bude tam místnost pro návštěvníky a zájemce o psy. V té si budou moci chvíli s vybraným psem pobýt a uvidí a vyzkouší si, jak se zvíře chová a jaké je," uvedl Toman.

Podle jeho slov je vždy dobré vybírat psa přímo v areálu, ne podle fotek, a vyzkoušet si, jak reaguje na konkrétního člověka.

Dále bude v budově i místnost pro čerstvě odchycené psy a kočky. „Kočky u nás nepřechováváme, ale umisťují se k nám do té doby, než je převezeme do Skrýšova. Do budoucna se uvažuje i o možnosti, že by toulavé kočky byly kastrovány. Potom by nějakou dobu rekonvalescence pobyly u nás, a pak by byly znovu vpuštěny do svého teritoria. Uvažujeme tedy i o prostoru k těmto účelům," dodal Toman.

První kočičí útulek na Vysočině v Polné Skrýšově provozuje Taťána Homolková. Kočky zde přijímají stále. Kapacita útulku je až 250 koček, momentálně mají v domě 147 koček a asi 20 venkovních. Majitelka útulku si momentálně zájem o zatoulaná zvířata ze strany nových majitelů pochvaluje. „Září je dobré, lidé si teď hodně pro kočky jezdí. Zájem je hlavně o ty dlouhosrsté," uvedla Taťána Homolková.

O zatoulané kočky se také nově stará Spolek Mikeš HB, který vznikl v Havlíčkově Brodě začátkem letošního roku z popudu lidí, kterým není lhostejná situace koček bez domova.

„V současné době máme v péči kolem pětatřiceti koček, jsme limitováni kapacitou našich stávajících prostor. Kapacita útulku bude po přestěhování do nových prostor, které se od těch stávajících liší zejména velikostí a lepší dostupností pro veřejnost, zvyšována postupně s tím, jak se nám bude dařit shánět sponzory a zajišťovat finance na krmení a veterinární péči," říká k činnosti spolku jeho předseda Václav Pechar.

Ten dále uvedl, že cílem útulku je poskytovat nalezeným kočkám kvalitní péči, která bude mít přednost před kvantitou.

Azyl pro opuštěné psy funguje také v Častoníně na Pelhřimovsku u manželů Raisových. Aktuálně mají ve svém azylu pro opuštěné psy dvanáct adeptů na umístění, ale počty se samozřejmě mění. „Štěňata jdou na odbyt rychle, ta se u nás vskutku neohřejí, ale máme zde i rok čekající fenku, která stále hledá svého pána," říká Jan Rais.