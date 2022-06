Řev motoru. Plyn na maximum. Sluneční paprsky se zrcadlí v nablýskaném chromu. Motorka letí po náměstí. A najednou najíždí na trochu štěrku. V příštím okamžiku je historický stroj na zemi a s ním i jeho řidič. Diváci ztuhnou. Snad nebude mít mezinárodní sraz motocyklů Norton tragické následky. To by si Telč, kde se setkání koná, rozhodně nezasloužila.

Jihlavské nádraží zaplnily davy lidí: přijel rekordní vlak TGV. Podívejte se

Motocykly Norton



* Firmu Norton založil James Lansdowne Norton.

* Vyráběly se v letech 1898 až 1976.

* Na přelomu 50. a 60. let se dovážely i do Československa. * Jeden kus stál tehdy 12 500 Kčs.

* Motocykly této značky měli třeba i herci Steve McQuenn či Keanu Reeves.

Muž se naštěstí rychle zvedá, přihlížející mu pomáhají postavit na kola také jeho motocykl. Je to unikát – Norton Manx, který vyhrál i Velkou cenu Československa. O to bolestivější je jakýkoli škrábanec, který na něm ulpí. Motorka ale na rozdíl od svého majitele vypadá vcelku v pořádku. „No, aspoň to mám se vším všudy. Jako na opravdových závodech,“ bere svůj pád s humorem vlasatý padesátník, zatímco mu notně sedřenou ruku ošetřuje velice ochotná mladá žena.

Tento obrázek dokládá starou známou pravdu. Rychlé stroje vždy přitahovaly tvrdé chlapy a krásné ženy. A při pohledu na náměstí Zachariáše z Hradce bude těch tvrdých chlapů dnes v Telči povícero. Přijelo sem na sto šedesát motorek Norton a k tomu ještě zhruba stejné množství motocyklů dalších typů.

Je ale zajímavé, že majitelé motorek jsou vesměs pánové staršího věku. Převažují většinou prošedivělí sedmdesátníci. Není se vlastně co divit, protože motocykly Norton už se nevyrábějí. A v rodinách se dědí z otce na syna. „Když se řekne Norton, je to zkrátka srdcovka. Značka našich otců a praotců. S tím, se kterým jsem sem přijel, jezdil můj táta i dědeček,“ rozplývá se František Pavlík, který na sraz dorazil s Prostějova.

Hravé muzeum

Pavlík a jeho dva přátelé jsou na srazu tak trochu výjimkou. Nejenže jim je o pár desítek let méně než většině dalších účastníků, ale hlavně hovoří česky. Kolem totiž zní zejména angličtina a němčina, lze ale slyšet i vlámštinu, francouzštinu či švédštinu. Setkání je opravdu mezinárodní. Nortonisté do České republiky navíc zavítali po dlouhých třiceti letech.

Modernizace úseku Stáj - Zhoř: Podívejte se, jak dělníci pokročili s úpravami

Setkání se koná ve spolupráci s Technickým muzeem Brno. To se o organizaci srazu pokoušelo dva roky. „Sdružujeme totiž i různé historické kluby. Jeden z posledních, které v muzeu vznikly, je právě klub majitelů motocyklů Norton. Jedna naše zaměstnankyně se o českou pobočku Nortonu stará,“ vysvětluje Ivo Štěpánek. Ředitel Technického muzea, který se mezi účastníky pohybuje ve slušivé uniformě prvorepublikového četníka. „My jsme hravé muzeum, a protože mezi mnou zmíněné kluby patří i klub policejní historie, přijeli jsme sem nejen v uniformách, ale také s motorkami, které využívalo četnictvo a policie za první republiky,“ usmívá se ředitel.

Usmívá se také Honzík Ježek z Nové Říše. Už od pohledu jsou on i jeho tatínek velkými fanoušky do motorek. „Mně se nejvíc líbí támhle ta červená vzadu,“ ukazuje Honzík na jednu z motorek. Jednu z mála modernějších. „A mě pro změnu hodně zaujal tenhle starý Norton ze třicátých let. Ale líbí se nám všechny, my máme motorky rádi,“ doplňuje ho táta Karel.

Přetížené kamiony na Vysočině: jeden přešvihl náklad o víc než sedm tun

Z jedné věci je ale Honzík malinko smutný. „My máme taky doma motorku. Ale pořád ji spravujeme a ona stejně moc nejezdí,“ krčí rameny chlapec.

Tak nezbývá než doufat, že se rodině Ježkových jejich motocykl podaří opravit, aby Honzík mohl s tátou vyrazit na výlet. A že ten historický Norton, který okusil dlažbu telčského náměstí, bude také v pořádku.