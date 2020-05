Kraj Vysočina drží v třídění obalových odpadů a kovů stříbrnou pozici mezi kraji, informovalo hejtmanství.

Třídění odpadu, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Karásek

Kraj Vysočina podporuje třídění odpadu už sedmnáct let. „V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, nápojových kartonů, čirého a barevného skla,“ informoval Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM. To je téměř o pět kilo více, než je republikový průměr. Včetně kovů je to pak více než osmasedmdesát kilo na osobu.