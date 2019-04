Například na základní škole v Božejově na Pelhřimovsku se potýkají již řadu let s problémem, kdy rodiče zapíší své dítě raději do školy v nedalekém Pelhřimově či Kamenici nad Lipou. „Snažím se rodičům vysvětlil, že u nás ve škole je klid, děti jsou tu spokojené, mají kolem sebe kamarády a hlavně si nemusí zvykat na úplně nové a cizí prostředí. Pro rodiče je ale priorita kroužky v Pelhřimově. Spoustu dětí, které chodí do školy sem a na kroužky dojíždí, tu ale také máme. To se dá skloubit,“ poznamenala ředitelka Základní školy a Mateřské školy Božejov Alena Matoušová.

Zápis dětí do první třídy chystají v malotřídní božejovské škole na úterý 9. dubna od 14 do 17 hodin. „Ve škole máme 32 dětí, což není malé číslo, ale zase nejsme úplně velká malotřídka. Děti se tu učí ve spojených třídách, a to někteří rodiče také vnímají negativně. Dostala jsem ale několik zpětných vazeb na školu, kde mi jedna maminka napsala, že spojené třídy s různě starými dětmi považuje jako trénink pro další život,“ vyzdvihla zajímavý příklad Matoušová.

Dodala také, že podle ní je důležité, aby dítě vyrůstalo tam, kde žije. „Sídlíme v budově zámku, která je obklopená ovocným sadem. To nemůže nabídnout každá škola. Navíc chci dětem prodávat tu božejovskou ves. Myslím si, že patriotismus toho Božejáka tady vychovám, ale když ho rodiče odvezou v první třídě pryč a tím nebude v kontaktu s dětmi tady, tak ten patriotismus už jinak nezíská,“ přemítala Alena Matoušová.

Přímo opačný trend teď zažívají na základní škole ve Vyskytné nad Jihlavou, kde mohou rodiče se svými dětmi vyrazit k zápisu v pátek 12. dubna. „U nás je to teď tak, že rodiče chtějí dávat své děti do menší školy, kde je komornější prostředí, příroda a kde je méně dětí. Rodiče sem tak vozí děti například z Jihlavy či okolních obcí,“ prozradil Petr Baueršíma, ředitel Základní školy a Mateřské školy Vyskytná nad Jihlavou.

Zároveň ale dodal, že s problémem, kdy se na školu hlásil malý počet dětí, se také potýkali. „Mívali jsme i jen šest prvňáků, takže jsme bojovali o každé dítě. Letos očekáváme, že přijmeme až 25 prvňáků, takže ve škole bude kolem 100 dětí,“ pochvaloval si ředitel vyskytenské školy.

S vysokým počtem dětí ve škole jsou ale podle Petra Baueršíma spojené také určité problémy. „Museli jsme to řešit jak technicky, tak stavebně. Nakupovali jsme různé lavice a také jsme řešili navýšení obědů v jídelně. To už jsou ale příjemnější starosti,“ doplnil Baueršíma.

Celkově malý počet dětí, které by letos mohly vyrazit k zápisu do první třídy zaznamenávají v Radňovicích na Žďársku. „U nás děti neodjíždí do větších měst, ale u nás se ani nerodí. Myslím si ale, že je to obecný problém, kdy jsou silné a slabší ročníky. Například před třemi roky jsme měli 42 dětí a škola nám praskala ve švech. To jsme měli zhruba 12 prvňáčků, letos jich budeme mít šest,“ přemítala Iva Jinková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Radňovice.

Malotřídka v Radňovicích přivítá nové přírůstky už zítra 4. dubna od 14 do 16 hodin. „Tentokrát pojmeme zápis pohádkově. Pokaždé nám pomáhají starší žáci, kteří jsou u jednotlivých stanovišť. Budoucí prvňáčci si pak stanoviště s různými úkoly obejdou,“ informovala Iva Jinková.

K zápisům, které se konají v době od 1. do 30. dubna, by letos, co se Kraje Vysočina týče, mohlo nastoupit necelých pět tisíc dětí. „Údaj o počtu skutečně zapsaných dětí v letošním roce budeme mít k dispozici až v červnu, proto vycházíme z loňských údajů o věkovém složení dětí v mateřských školách v kraji. K zápisům přijdou letos rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Takových dětí je v mateřských školách v Kraji Vysočina 4 836. K zápisu si přitom mohou vybrat jednu z 280 základních škol sídlících v kraji,“ prozradila Eva Neuwirthová, mluvčí kraje.

Co se trendu týče, tak míra odkladu nástupu dětí do povinné školní docházky v posledních letech v Kraji Vysočina mírně stoupá. „Zatímco v roce 2014 patnáct procent zapisovaných dětí přicházelo po odkladu, v loňském roce to bylo již 16,8 procent,“ doplnila Eva Neuwirthová.