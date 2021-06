/VIZUALIZACE/ S uzavřením centra Světlé se musí smířit řidiči s koncem května. V té době začne I. Etapa velké úpravy náměstí Trčků z Lípy.

Nová podoba náměstí ve Světlé. | Foto: Foto: Se souhlasem Městského úřadu Světlá nad Sázavou

Uzavře se křižovatka silnic II/150 ulice Sázavská a Jelenova) a rovněž silnice II/347na náměstí Trčků z Lípy. Uzavírka je letos rozdělená na dvě etapy. První etapa uzavírky křižovatky silnic II/150 a II/347 pro veškerou dopravu potrvá od 31. 5. 2021 do 27. 7. 2021. „Ovšem s tím, že v termínu od 28.7.2021 do 30. 9. 2021 již budou moci auta do 3,5 t, dopravní obsluha a autobusy projet ve směru most - náměstí a zpět,“ upřesnila za městský úřad Blanka Sedláková.