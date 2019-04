Venčení psů z útulků frčí

Vysočina - Přicházející jaro a s ním pěkné dny, to je doba, kdy lidé rádi venčí psy z útulků. Umožňují to například v Třebíči, ve Žďáru nad Sázavou či v Jihlavě. Na všech třech místech se shodují: „Venčení napomáhá socializaci zvířete, je přínosné i pro člověka. Je to jeden z faktorů, díky kterému se lépe daří umisťovat nalezené psy.“

Je o tom přesvědčený například třebíčský místostarosta Miloš Hrůza. V kompetenci má třebíčský útulek v tamní Hrotovické ulici, který je s kapacitou 50 míst pro psy a 30 míst pro kočky největší na Vysočině. Město ho nechalo vybudovat před dvěma lety poté, co vyvrcholily lapálie s provozem původního útulku u zámku - připomeňme, že dřív tuto činnost vykonávala místní odnož Ligy na ochranu zvířat a finále kvůli osobním problémům bývalého šéfa Petra Ondráčka bylo pro zvířata spíš smutné. V nevhodném prostředí jich bylo moc, měla nekvalitní stravu a ošetřovatelky nedostávaly mzdu. Nyní je v nových prostorách městského zařízení klid a řád. „V současnosti se staráme o sedm nalezených psů, pět koček a jedno morče. Máme zkušenost, že když sem lidé najdou cestu a pravidelně berou pejska na procházku, byť si ho třeba sami nevezmou do péče, často se stává, že ho doporučí svým známým a osamělé zvíře se podaří umístit. Zrovna teď máme čerstvě umístěné psy,“ vysvětlil Miloš Hrůza. Různé osudy Dostávají se tam zvířata s různými osudy. O jejich povahách zaměstnanci útulku nefabulují. U každé fotografie psa či kočky je na facebookovém profilu útulku připsáno, co od něj lze čekat plus doporučení, v jaké domácnosti se bude zvířeti dařit. Například že kříženec Woody je přátelský, hravý, když nad sebou cítí autoritu. Pokud ne, je schopen i kousnout. „Máme tu třeba Sagara, křížence labradora, poměrně velké plemeno. U takových máme bohužel zkušenost, že se umisťují hůř. Sagar neměl lehký osud, jeho původním majitelem byl bezdomovec, který mu ubližoval. Ale třeba bude mít brzy štěstí,“ poznamenal místostarosta Hrůza. OBRAZEM: Ochotníci nadchli diváky premiérou Kupce benátského Přečíst článek › Také v útulku ve Žďáru nad Sázavou nabízejí veřejnosti venčení psů. „Ne každého pejska lze venčit, jde zejména o povahu zvířete. Ale samozřejmě venčení psů je dobrá věc, pomáhá to i adaptaci zvířete, jsme jednoznačně pro,“ uvedla tamní provozovatelka Hana Janáčková. Teď aktuálně mají ve Žďáru na starosti čtyři nalezené psy. „Je fakt, že bezprizorních pejsků ubývá, není jich už tolik vidět v ulicích,“ podotkla. I facebook hraje roli Ani v městském útulku v Jihlavě nemají naplněnou kapacitu. V současnosti je tam 14 psů, mohli by se tu postarat až o 30. „Myslím, že velkou roli hraje facebook, přijíždějí si k nám zájemci až z Prahy a z Brna. A taky venčení psů, které je u nás možné už čtyři roky. Jakmile zvíře chodí na procházky, je pak vidět rozdíl. Už tolik neštěká na každého příchozího,“ uvedl tamní vedoucí Aleš Toman. O dopolední časy od 10.00 do 12.00 není až takový zájem. Ale odpoledne od 14.00 do 17.00 bývá zájemců dost. Vlaky nebudou čtrnáct dnů jezdit v úseku od Okříšek po Luka nad Jihlavou Přečíst článek › A jaká jsou obvykle pravidla? Například v Třebíči předají psa k venčení pouze zájemci, kterému je víc jak 18 let, zvíře dostane náhubek a vodítko a domluva bývá na hodinovou vycházku, individuálně lze dohodnout delší dobu. Se psy se smí chodit pouze po okolí útulku, nikoli v obydlených oblastech města a zájemci je nesmějí brát nikam do domácností či je převážet dopravními prostředky. Kam je např. možné se na Vysočině zajít podívat na nalezeného psa Havlíčkův Brod - Mírovka zřizovatel město, návštěvní hodiny út – pá 8.00 – 9.00, tel. 569 438 188 Jihlava – Pístov zřizovatel město, otevírací doba po – pá 7.00 – 20.00, venčení ve všední dny 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00, tel. 723 446 583, 721 282 895, kapacita 30 psů Polná, Nerudova ul. provozuje Spolek na ochranu zvířat Polná, otevřeno dle telefonické domluvy, tel. 602 885 171, kapacita 20 psů Lukov u Moravských Budějovic soukromě provozuje Zdeněk Veleba pro město Moravské Budějovice a 24 obcí, tel. 604 467 244 Třebíč, Hrotovická ul. zřizovatel město, návštěvní hodiny po- pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 so - ne, sv 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, tel. 734 234 927, kapacita 50 psů, 30 koček Žďár nad Sázavou, Jihlavská ul. Provozovatel Úsvit o.p.s., venčení psů denně 14.00 – 16.00 či po telefonické domluvě, tel. 732 414 546 Velké Meziříčí, Zámecká ul. Provozovatelka Helena Krátká, spolupráce s městem, tel. 723 778 248 více info na http://www.utulky.estranky.cz/

Autor: Hana Jakubcová