Řešte hlavně dopravu, vzkazují budoucím zástupcům kraje čtenáři Deníku ve velké předvolební anketě. Ostatně doprava je na Vysočině evergreenem už několik let a mezi nejpalčivější témata ji zařadilo celých sedmdesát procent dotázaných. Polovina respondentů v této oblasti za poslední čtyři roky nezaznamenala žádnou změnu.

Úpravy silničního tělesa silnice I/19 u Simtan. | Foto: ŘSD

Nejvíce řidičům dělá vrásky na čele především opravující se Dé jednička. Přesto se dotčené instituce brání, že dělají, co mohou. „Na Vysočině se teď modernizují tři úseky. Jeden z nich je u Velkého Meziříčí, kde se modernizuje most Vysočina. Teď na podzim by mělo být hotovo a měli bychom tuto část dálnice předávat,“ uvedl za Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.