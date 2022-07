Mladý muž odklopí modrou kapotu a objeví se krásně vyčištěný motor. Spokojeně si pufá, všechny převody klapou přesně jako švýcarské hodinky. Švýcarského na něm ale není nic – je to poctivá česká práce z roku 1961. „Jedná se o Zetor 3011. Když jsem ho koupil, byl to úplný šrot. Pak jsem ho dával dohromady dva roky. Rozdělal jsem ho do posledního šroubku. Mám v tom i původní elektriku, šedesát let starou,“ neskrývá své nadšení Libor Konečný z Kamenice u Jihlavy.

Ten spolu s desítkami dalších sběratelů starých traktorů dorazil v sobotu do Chlumu na Třebíčsku. Počet návštěvníků a účastníků, kteří se sem spolu s Konečným vypravili na druhý ročník Traktor Festivalu, převyšuje několikanásobně počet zdejších obyvatel. Chlum je malá vesnička, žije v ní jen zhruba sto padesát lidí, dnes je ale pro všechny milovníky traktorů středobodem světa. Počet těchto čtyřkolých krasavců se ani nedá přesně určit – už kvůli tomu, že neustále přijíždějí další a další, jiné naopak odjíždějí.

Festival trvá až do neděle a hlavní organizátor Libor Fila neskrývá spokojenost. „Je to druhý ročník. Naplánovali jsme ho na dva dny. Hlavně kvůli počasí, aby aspoň jeden den bylo hezky. První ročník se konal před třemi lety. Chtěli jsme ho zopakovat po dvou letech, ale loni nám do toho zasáhl covid, tak jsme ho odložili na letošek. A zdá se, že se vydařil,“ usmívá se Fila.

Fandové do traktorů

Na něm je znát, že do pořádání této traktorové slavnosti dává celé své srdce. „S bratrem jsme fandové do starých traktorů. Nás to hrozně baví. Sbíráme i stabilní motory. Máme kamarády, kteří přivezli ještě další, vytáhli jsme mlátičku i s lisem a teď to tady jede,“ ukazuje na techniku z období první republiky. Ta doplňuje hlavní výstavu a návštěvníkům se líbí stejně jako traktory. Vidět v chodu stabilní motory značky Slavia, Benz či Pařízek, to je v současné době opravdu rarita.

Nechybí ani výstava starých motocyklů, vedle kterých na svých třech kolech hrdě trůní naleštěný Velorex. Tedy naleštěný – vlastně krásně ušitý. Člověk si hned vzpomene na film Vrchní, prchni a Josef Abrháma, který toto vozítko tak proslavil. Máte-li neděli volnou, neváhejte a přijeďte. Můžete všechny tyto nádherné stroje obdivovat také.