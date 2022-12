Nyní se připravuje na Vánoce. Protože jsou Filipíny katolická země, slaví se i tam. Ale v poněkud jiné míře než v Evropě. „Lidé, kteří by tam přijeli na Vánoce, by asi byli v šoku. My je totiž slavíme pět měsíců v řadě. Začínají už prvního září a končí až v lednu. Už v září tedy zdobíme stromeček a zpíváme koledy,“ směje se Cristy.