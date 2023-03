Po návratu z prázdnin zašla v pátek 3. března na vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Třebíče. V ní hlasují nikoli odborníci, ale veřejnost. „Andrea tam převzala cenu za první místo. Bylo na ní vidět, jak je šťastná. Když se vrátila zpět k nám, nemohla skoro jít, jak se klepala radostí, a těžko se jí mluvilo. První, co nám řekla, bylo ‚To jsem fakt nečekala‘ a rozklepaná se posadila zpět vedle nás,“ popisuje její sestra a zároveň manažerka Petra Klementová.

Andrea Klementová si ocenění, které má díky hlasům stovek lidí, velice váží. „Podporují mě lidé, kteří mě znají osobně, lidé z Třebíče, kteří si o mně nejspíš poslední dobou přečetli v novinách nebo na internetu, ale také zástupci města a mnoho dalších z celé republiky, dokonce i ze zahraničí. Poslední dobou se mi stává, že mě lidé zastavují a říkají, že mě znají z novin, jestli jsem to já, ta zimní plavkyně, a že mi moc fandí. To mně vždy úplně vyrazí dech,“ neskrývá radost milovnice ledové vody.

Jen několik hodin po vyhlášení výsledků ankety odjela Klementová do pražského Podolí, kde se v tamním bazénu konalo mistrovství republiky v zimním plavání, styl prsa. Délka trasy byla poněkud neobvyklá - 733 metrů. „Myslela jsem, že poplavu celou věčnost, ale nakonec to celkem uteklo a doplavala jsem první. Bylo to dvaadvacet bazénů a já měla strach, že si to špatně spočítám. Z Třebíče mě ale přijel podpořit můj fanklub, který mi hlasitým povzbuzováním napověděl, kolik bazénů mi zbývá a kdy je ten poslední,“ vysvětluje mladá reprezentantka.

Ta nakonec nezískala „jen“ zlato na této trati, ale pořadatelé ji vyhlásili i za vítězku duatlonu. Přičetli totiž časy z mistrovství republiky v Brně, kde se před měsícem závodilo v kraulu a kde Klementová také vyhrála.

Její sestra Petra doplňuje, že přijetí v Praze bylo pro obě mladé dámy překvapivé. „Všichni tam Andree gratulovali k získání prvního místa sportovce města Třebíče. Byly jsme obě zaskočené, kolik lidí o tom ví. Gratulace přišla i od předsedy dálkového zimního plavání Českého svazu plaveckých sportů Michala Štěrby a místopředsedy Tomáše Prokopa. A také od ostatních plavců z celé republiky. Nevěřily jsme, jaký neuvěřitelný dosah tohle ocenění bude mít,“ dodává Petra Klementová.

Soutěže v Podolí se zúčastnil i další třebíčský lední medvěd Ondřej Krátký, který doplaval pátý.