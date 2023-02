Návštěva byla na pozvání vedení v regionu velmi známé firmy Luka a.s. Dalším důvodem bylo, že se dala cesta do Studnic spojit s prohlídkou varhan, nad jejichž opravou převzal patronaci Miloš Vystrčil. Do malé obce už v minulosti zavítal například prezident Miloš Zeman nebo šéf Senátu Miloš Vystrčil.