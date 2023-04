Rámus, že by jeden ohluchl. Přesně tak má vypadat velikonoční hrkání – a přesně takový předvedly děti v Číměři na Třebíčsku. Nejprve si své hrkačky vyzkoušely jen tak nanečisto a poté naposledy před příchodem Velikonoc rozezněly zvon v tamní kapličce.

V Číměři na Třebíčsku sice odletěly zvony z tamní kapličky do Říma, dovedně je však zastoupili tamní malí hrkači. Hrkat budou i na Velký pátek ráno a odpoledne a na Bílou sobotu ráno. | Video: Deník/Milan Krčmář

Následně i se svými maminkami a tatínky vyrazily do všech uliček této malebné vísky. „O Velikonocích po tři dny, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, nahrazují zvony v kostelích hrkačky. Byl to nápad pana papeže, který sídlí v Římě, a proto se říká, že zvony odletěly do Říma. V kostelích a kapličkách mají zvony zakázáno zvonit, takže to bude nyní na vás,“ vysvětlila dětem Kateřina Pavlíková, která je na jejich procházce doprovázela.

Zelené pivo je tady. Na Vysočině začínají svátky velikonočním speciálem

Děti budou v Číměři hrkat i na Velký pátek v osm hodin ráno a ve tři hodiny odpoledne a na Bílou sobotu opět v osm hodin ráno. „V neděli vstal Kristus Pán z mrtvých. To pro nás bude znamenat velikou oslavu a zvon bude moci zase zvonit. A naše hrkačky tedy nebudou potřeba,“ doplnila Pavlíková.

Hlasité hrkání bylo důkazem, že její slova padla na úrodnou půdu. Zvony sice odletěly z Číměře až do Říma, ale zdejší děti je svými hrkačkami zdárně nahradily.