Virtuální procházka třebíčským gymnáziem: „Hrají“ v ní studenti i učitelé

Téměř jako počítačová hra vypadá novinka na internetových stránkách Gymnázia Třebíč. To si nyní každý může projít virtuálně. Člověk přitom nevidí jen prázdné učebny, ale i studenty a učitele během výuky. Lze navštívit nejen většinu tříd, ale také některé kabinety, šatny či knihovnu. „A to je zatím jen začátek. Do této procházky přibydou i body, u nichž člověk po kliknutí zjistí, čemu všemu se ve škole věnujeme,“ doplnila ředitelka gymnázia Alice Burešová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Někteří studenti si natáčení zjevně užívali. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Burešová sama se natáčení této procházky také zúčastnila. Divák ji může vidět v učebně chemie, kde studentům přednáší o derivátech karboxylových kyselin. „Pořizování těch záznamů bylo zajímavé, ale také dost časově náročné. Natočení všech prostor trvalo celý den. Při natáčení ve třídách se nikdo nesměl příliš hýbat, nikdo nesměl odejít,“ vysvětlila ředitelka. Podívejte se na krásné stroje: motorkáři zahájili sezónu. V Třebíči To tak úplně neplatí u učebny v patře. Zde kameraman zaznamenal zkoušení v dějepisu. Učitel na některých záběrech sedí, jinde stojí a vysvětluje, zkoušený student chvíli něco hledá na mapě a najednou se ocitne v lavici. Tyto záběry ale nevypadají nijak rušivě. Naopak je to oživení oproti dalším, víceméně statickým obrázkům. Království psacích strojů: sběratel z Třebíče má doma kousky staré přes sto let Většina studentů dělá, že kameru nevnímá, najdou se však i tací, kteří si její pozornost plně užívají. „Všichni, kteří jsou na záběrech vidět, ale souhlasili s natáčením. Kdo na obrázcích nechtěl být, mohl předem odejít,“ dodala Burešová. Prohlídku si lze zobrazit také ZDE.