Rychlejší spojení z Brodu přes Jihlavu do Dačic. Správa železnic je o krok blíž

Oprava kolejišť ve stanicích Telč, Sedlejov a Třešť. Oprava desítek kilometrů úseku dráhy, nová zastávka ve Slavonicích nebo nová zabezpečovací zařízení. To má v plánu Správa železnice na trati z Kostelce u Jihlavy do Slavonic. Důvodem této revitalizace je plánované zavedení rychlejších přímých vlakových spojů jedoucích z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu až do Dačic.

Přejezdy se dočkají nových zabezpečovacích zařízení. Ilustrační foto: ČTK | Foto: ČTK