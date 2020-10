„Děkuji obzvláště lidem, kteří volili mě. Ta důvěra téměř čtyř tisíc hlasů je poměrně výrazná,“ reagoval Běhounek.

Nejvíce kroužkování pomohlo Miloši Vystrčilovi (ODS), který se do zastupitelstva dostal až z jednatřicátého místa kandidátky. „Nechci spekulovat o tom, do jaké míry je to překvapivý výsledek. Rozhodně mě ale tato přízeň voličů velmi těší a povzbudilo mě to,“ sdělil Vystrčil.

Kandidáti s největším počtem preferenčních hlasů:



* Jiří Běhounek (ČSSD) – 3 898

* Miloš Vystrčil (ODS + STO) – 3 277

* Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) – 3 265

* Vítězslav Schrek (ODS + STO) – 1 994

* Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) – 1 619

* Martin Kukla (ANO 2011) – 1 309

* Eva Decroix (ODS + STO) – 1 143

* Vladimír Novotný (ČSSD) – 1 133

* Pavel Franěk (ANO 2011) – 1 090

* Pavel Pacal (Starostové pro Vysočinu) – 1 074

* Josef Klement (KDU-ČSL) – 1 017



Lídr vítězné strany Martin Kukla (ANO 2011) skončil v počtu preferenčních hlasů až na pomyslném šestém místě.

To by mohlo být i tím, že jejich voliči nejsou příliš zvyklí podporovat konkrétního kandidáta. „Spousta lidí k ANO přešla z levicového spektra, hlavně od komunistů. Nejde jim o to, kdo tam je, ale o stranu jako celek,“ přemítal jihlavský politolog Petr Šmergl.

Naopak pravicoví voliči podle něj kladou větší důraz na individualitu. „Ale neplatí to stoprocentně. Podívejme se třeba na Jiřího Běhounka, který měl nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidujících. Jde i o osobnost jako takovou,“ podotkl Šmergl.

Preferenční hlasy přinesly i jeden překvapivý výsledek. Voliči takto ze zastupitelstva vyřadili lídra komunistů Pavla Hodáče, kterého předběhli tři členové strany na nižších místech. „Kolegové jsou ze silných okresů, kde voliči kroužkovali, a tím pádem mě přeskočili. To se stává,“ řekl Hodáč smířeně k výsledku.

Zůstává ale politicky aktivní. „Pořád jsem zastupitelem Pelhřimova. Navíc doufám, že dostaneme možnost pracovat v krajských výborech a komisích, tak jako doposud, takže věřím, že se uplatním tady,“ svěřil se Hodáč.