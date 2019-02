Vysočina – Více než polovina politických stran a hnutí na Vysočině, které chtějí usilovat o přízeň voličů v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, už zvolilo lídry svých kandidátek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Většina dalších oznámí jejich jména v dubnu. V minulých volbách vítězná ČSSD však oficiálně zveřejní svou volební jedničku až v polovině června. Agentura ČTK oslovila subjekty zastoupené v Parlamentu a ty, které v průzkumech mají preference vyšší než dvě a půl procenta.

Krajský výkonný výbor ČSSD by měl sestavit kandidátku 4. dubna, aby o ní mohla korespondenčně hlasovat členská základna ČSSD na Vysočině. „Předsednictvo strany zatím souhlasilo se dvěma navrženými lídry, a to současným poslancem a hejtmanem Jiřím Běhounkem a současným starostou Nového Města na Moravě Michalem Šmardou. Koho vybere členská základna, není jisté," řekl krajský předseda ČSSD Petr Krčál.

Do čela se však mohou dostat i dva další kandidáti úspěšní v okresech, ti však zatím nejsou potvrzeni stranickým ústředím. Sociální demokraté podle Krčála oficiálně oznámí jméno lídra kandidátky v polovině června.

Kandidátka hnutí ANO by měla být na Vysočině známa do poloviny května, po krajském sněmu. „Pak bude návrh předložen ke schválení celostátnímu předsednictvu," řekl současný poslanec Josef Kott, který hodlá opět kandidovat.

Občanské demokraty na Vysočině povede do letošních sněmovních voleb starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. O pozici volebního lídra usilovali také poslankyně Miroslava Němcová a bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Tecl zvítězil ve druhém kole volby, když od 61 hlasujících získal 37 hlasů.

Lidovci půjdou do voleb v koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Lídrem by po dohodě měl být současný lidovecký poslanec Vít Kaňkovský. Komunisté stavějí do čela vysočinské kandidátky dlouholetého poslance Pavla Kováčika. Poprvé byl zvolen v roce 1996 a potom vždy znovu. TOP 09 si na první místo zvolila podnikatele Josefa Mladého z Velkého Meziříčí. Kováčika i Mladého by měla ještě potvrdit celostátní vedení obou stran.

Piráty povede na Vysočině do sněmovních voleb jejich krajský předseda a programátor Jan Pošvář. Voleb se zúčastní i zelení. Lídr bude znám po krajské konferenci, která by se podle krajské předsedkyně Hany Veroniky Konvalinkové měla konat koncem dubna.

Samostatně půjde do voleb hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury. Lídra a další místa na kandidátce oznámí po krajské konferenci, která se bude konat 9. dubna v Jihlavě. Hnutí Úsvit – Národní koalice bude podle současného poslance Martina Lanka jednat o všem, co týká sněmovních voleb, na celorepublikovém sněmu koncem dubna. Pokud by se strana voleb zúčastnila, Lank chce kandidovat.

Na Vysočině v předčasných volbách v roce 2013 zvítězila ČSSD s 23,01 procenta hlasů, zopakovala tak volební vítězství z řádných voleb v roce 2010. Druhá skončila KSČM s 16,86 procenta a třetí hnutí ANO 2011 (15,89 procenta). K volbám přišlo 63,37 procenta voličů. Čtvrtou KDU-ČSL volilo 10,54 procenta voličů, TOP 09 získala 9,07 procenta a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 6,84 procenta. Na sedmém místě skončila ODS se ziskem 6,83 procenta. Strana zelených získala 2,60 procenta a SPOZ 1,83 procenta.

Vysočina má nyní v Poslanecké sněmovně jedenáct poslanců. Tři poslance má ČSSD, po dvou hnutí ANO 2011 a KSČM, po jednom TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury. Po volbách v roce 2010 měla tři poslance ČSSD, po dvou ODS, TOP 09 a KSČM a jednoho Věci veřejné.

Jaroslav Buček