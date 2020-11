„Tý vody je tam pořád dost,“ kouká na línou vodní plochu jeden z rybářů. Několik jeho kolegů už ale nedočkavě stojí u stavidla a se zaujetím sleduje, jak voda odtéká pryč. „Čisti, čisti, ať to teče a nezastavuje se to,“ popohání rybář jednoho z mladších účastníků výlovu, který stojí téměř po pas ve vodě.

U rybníka panuje pohodová atmosféra a rybáři si s nadšením sdělují zábavné události uplynulých dní. Než se dají do práce, ještě stihnou malou svačinku. „Oheň a buřty, to je takový náš rituál,“ řekl předseda pelhřimovských rybářů Zdeněk Paul.

Je první listopadová sobota a pelhřimovští rybáři mají před sebou poslední výlov. Letošní sezonu zakončují na rybníce v Radětíně. „Kdo máte prsačky, natáhneme ten plot,“ svolává rybáře, kteří se mohou brodit vodou, muž v zeleném.

Kůlu, na kterém je připevněná rybářská síť, se ujala i jedna z žen, která se tak nebála vstoupit do ledové vody. „Natáhněte to a zapíchněte,“ volá na rybáře jeden z nich. „Vytáhněte to a dotáhneme to sem.“ „Ještě pojďte, dopředu,“ pokřikují na sebe muži v gumových oblecích a rukavicích.

Nahnat ryby do keserů se ve vodě snaží zhruba třináct rybářů. Práce jim jde od roky. Každý má svůj úkol. Někdo podává vaničky, jiný do nich dává ryby. „Naplnit a poslat dál,“ je slyšet z vody.

Plné vaničky, ve kterých se mrská především kapr, míří na břeh. Tam čerstvě ulovené kousky třídí rybáři do jednotlivých kádí. „Jako doplňkovou rybu tu máme candáta. Myslím si, že se povedl. Je radost vidět takovou rybu v takovém množství,“ pochvaloval si Zdeněk Paul.

Dodal také, že i přes současnou situaci se jim letos podařilo vylovit zhruba patnáct rybníků. „Pandemie nám práci nijak nekomplikovala. Mluvil jsem s rybáři z jiných místních organizací a ti s tím mají docela problémy. U nás je to přesně naopak. Rukou, které vezmou za práci, máme teď dost, což ne každý podzim bývá zvykem,“ poukázal na zajímavost předseda pelhřimovských rybářů.

Aktivit, které jde v době nouzového stavu dělat, zůstalo totiž podle jeho slov málo.

Letošní rok, co se rybářské sezony týče, hodnotí jako průměrný. „Ryba docela narostla, ale na některých rybnících nebylo tolik kusů, jak jsme počítali,“ doplnil Paul.

V sobotu u radětínského rybníka návštěvníci pod ruce rybářům koukat nemohli. Příležitostí, koupit si vánočního kapra, budou mít ale ještě dost. „Teď se prodávají ryby každý pátek přes den a v sobotu dopoledne. Před Vánoci jsou pak na rybárně chlapi od rána do večera,“ informoval rybář Zdeněk Paul.