Je pátek po sedmé ráno a břeh rybníka Cihelna se plní zvědavci. Rybáři se oblékají do vysokých gumových kalhot s holínkami a míří ze břehu dolů. Na cestu si zavdají teplého guláše. Ve vodě budou stát několik hodin. Rybník Cihelna má asi dva hektary. Skrývá se v něm ale minimálně padesát metráků macatých kapříků, candátů a okounů nepočítaně.

Tak chlapi, jde se na to, zní pod břehem a skupina rybářů pomalu začíná zatahovat sítě. Jako první jdou na řadu candáti a okouni. „Je to ryba citlivá. Musíme je vylovit dřív, než jim kapři zakalí vodu,“ vysvětluje Zdeněk Paul. Místní organizace pelhřimovských rybářů má osm stovek členů, z toho víc než stovku dětí.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Hlavně pro děti je výlov rybníka událost. Nechtějí se jen dívat, ale aktivně se účastnit. Jak Popelka přebírala hrách, tak malá Zuzka Válková nabírá kbelíkem z kádě vodu a pěkně shora ji zas lije zpátky. Vypadá to podivně, ale všechno má smysl. „Rybám je potřeba dodat ve vodě kyslík, jinak by byly bříškem nahoru,“ vysvětluje malá rybářka. Na výlov se už těšila. Mezi rybáři je i její děda.

Rušno a kluzko

Skupina rybářů jde dole vodou a bahnem pěkně pomalu. Dřina na první pohled. V místech, kde se rybník vypouští, stojí další rybář s bidlem a hlídá průtok. „Rybník jsme začali vypouštět pěkně pomalu tak týden předem,“ upřesňuje Zdeněk Paul a dodává, že každý rybník má svého patrona, který se o rybník stará a dohlíží na vypouštění vody ze stavidel. Pro zvědavce začíná hlavní podívaná v okamžiku, kdy rybáři začnou z vody vynášet první vany plné mrskajících se šupináčů.

Na břehu začíná být pořádně rušno a hlavně kluzko. Kdo nemá holínky lituje. Brzy má mokro v botách. „Počkejte si, až začnou ryby třídit, to teprve něco uvidíte,“ radí jeden ze zkušených rybářů. A jde to ráz na ráz.

Ryby z necek ven a do kádě. Ta je za chvíli plná. Z kádě rybáři ryby třídí podle velikosti. Půjdou do jiných revírů a jiných rybníků. „Jeéé tam dole jim utekla štika, pojďte se kouknout,“ volá jedno z dětí a utíká dolů pod výpusť. I tam stojí rybář s kádí a chytá všechno co proklouzlo nahoře sítí. Štice jak ruka se do podběráku nechce a bojuje jako dravec.

Rodina Vejsadových se přijela podívat na výlov z Humpolce. V době kdy dorazili je už kolem deváté ráno a kádě jsou plné. „Ještě že jsme jeli ráno. Přijet v poledne tak koukáme na prázdný rybník,“ poznamená matka rodu Dana Vejsadová. Její dcerka Helenka napjatě poslouchá výklad Zdeňka Poula, který dětem ukazuje, jak ryba vypadá. Jak přicházejí malé ryby na svět, jak ve vodě žijí a co jim chutná.

Pro pelhřimovské rybáře je výlov Cihelny poslední akce sezony. „Pak se scházejí chlapi na mokrou dolovnou, aby výlov pořádně oslavili. Před Vánoci pořádáme akci pro rodiny našich rybářů,“ dodává Paul.