Právě tyto věty citoval u jihlavského památníku monstrprocesů 50. let historik Michal Stehlík v pátek 20. května, v den 64. výročí jeho popravy.

Ve své přednášce v aule Vysoké školy polytechnické, kde ho přivítala prorektorka Alena Štěrbová, Stehlík zdůraznil, že tehdejší Státní bezpečnost vraždu v Babicích využila jako záminku k rozpoutání teroru. Stejně jako čtyři oběti z první vlny poprav byl i Jan Bula popraven za událost, na které se nemohl podílet, protože byl uvězněn už dva měsíce před ní.

Historik a někdejší děkan FF UK na příkladu cenných dobových dokumentů ukázal, jaká byla atmosféra doby.

„Už sedm dní po babické události sám Gottwald, Zápotocký a Slánský bez jakýchkoli důkazů souhlasili s tím, aby byl P. Bula stíhán odděleně a aby mu prokuratura navrhla trest smrti," uvedl Michal Stehlík. Podle něj bylo pobabické běsnění StB kruté právě proto, že Jihlavsko a Třebíčsko patřilo mezi oblasti, kde byla silná církev, KDU-ČSL a také po staletí upevňované zemědělské rody.

Iniciátor babických vražd Ladislav Malý, který řadu akcí podnikal v opilosti, rozjitřil v některých lidech očekávání třetí světové války, kdy „nás osvobodí Američané". A ti, kteří mu jako Bula jednou otevřeli dveře, už ani nemohli couvnout – jakmile ho Bula jasně odmítl, byl zavřen, což posiluje stále živé dohady o tom, že Malý mohl být ve spojení s StB.

Michal Stehlík také na konkrétním případě Gustava Smetany připomněl kruté mučení jihlavské Bezpečnosti – Bula po výsleších nemohl jíst, protože mu povyráželi přední zuby. Při kopancích do zad, lámání žeber či drcení varlat nemůžeme dnes jakékoli výpovědi číst jako vyjádření vůle uvězněných – většina doznání byla sepsaná předem, připomněl Stehlík.

V diskusi po přednášce se ho příchozí ptali mj. na to, proč vraždu v Babicích nevyšetřovala běžná kriminálka, na rodinu Ladislava Malého či na možné blahořečení P. Buly – přítomný farář z Bulova rodiště, Lukova, vyjádřil víru, že se tak stane do pěti let.

Po přednášce se konala pieta u výše zmíněného památníku před budovou školy. Promluvil na ní také primátor Jihlavy Rudolf Chloupek, který varoval před ideologiemi rozpoutávajícími nenávist, a vysočinský člen rady Konfederace politických vězňů Karel Linhart. Ten připomněl, že současná KSČM dodnes bere tehdejší monstrprocesy jen jako malou deformaci té „správné" cesty socialismu. „Přitom tato cena je lemována alejí 248 šibenic a 1 629 statků, ze kterých byli vyhnáni tzv. vesničtí boháči," řekl Linhart.

Po minutě ticha položili věnce k památníku primátora Chloupka a Michala Stehlíka také náměstek primátora Jaromír Kalina a poslanec Vít Kaňkovský. Den Jana Buly byl zakončen mší svatou v posledním (a jediném) Bulově kněžském působišti – v Rokytnici nad Rokytnou. Akci poskytl záštitu také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Jan Mazanec