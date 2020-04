Sluneční paprsky rozpouští poslední sníh na zbytcích tratí, u nichž stojí prázdné tribuny. Sněžná děla jsou nečinná a srovnaná do řady. A bez známek jakékoliv aktivity je i obří „lednice“, v níž je sníh uschováván pro příští zimní sezonu. Tentokrát je tam ale sněhu opravdu málo.

„Sněhu je méně, než jsme mívali dříve. Ale akce, které jsou na příští sezonu v plánu, se mají konat až v únoru a březnu příštího roku. Takže pokud bude standardní průběh zimy, stihneme si vyrobit další sníh,“ řekl Jan Skřička z novoměstského sportovního klubu.

Na první pohled to vypadá, že v obří lednici je jen malá troška sněhu. Skutečnost ale prý tak žalostná není. „Jsou tam asi dvě třetiny toho, co jsme měli loni. Sice to vypadá, že tam skoro nic není, ale zásobník je nejhlubší vzadu. Tam se to plní nejdéle, vejde se tam nejvíce sněhu. A zadní část máme plnou,“ vysvětlil Skřička.