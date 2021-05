„Ať už bude výstavba hrazena z jakýchkoliv peněz, vždycky jde o peníze daňových poplatníků. Tyto peníze jsou podle mého názoru vynaložené neúčelně,“ dodal.

Místním vadí také skutečnost, že se Vysočina arena podle jejich názoru čím dál více uzavírá veřejnosti. „Arena slouží prakticky jen k pořádání světových pohárů a současnému soukromému podnikání sportovního klubu. Veřejnost je až na velmi vzdálené koleji. Co má Novoměstsko z pořádání světových pohárů? Domorodcům z toho plyne jen řada omezení. V době závodů nemohou okolo Vysočina areny projet autem, na lyžích, ani tam nemohou jít na procházku. A to už vůbec nemluvím o tréninku dětí i veřejnosti,“ poznamenal Jiří Ročárek starší.

S tím ale šéf Sportovního klubu Jiří Hamza nesouhlasí. „Z devadesáti procent času využívá Vysočina arenu veřejnost nebo členové sportovního klubu. Pokud jde o omezení v době závodů, pak se bavíme o dvou až třech týdnech za rok a s tím se zkrátka od začátku počítalo,“ prohlásil Jiří Hamza s tím, že také není pravdou, že by investice do Vysočina areny byly zbytečné.

„Ať se jedou podívat do center, s nimiž soutěžíme v rámci světového poháru. Národní sportovní centra, do nichž je Vysočina arena zařazena, mají sloužit nejen k výkonnostnímu a veřejnému sportování, ale i k vrcholovému sportu,“ poukázal na prioritní funkci sportovního areálu Jiří Hamza.

Přijely stánky z Brna

Místní by tohle všechno asi skousli lépe, kdyby jim byly na revanš nabídnuty nějaké výhody. Například v podobě kvalitního prohrnování lyžařských stop. Nebo zapojení novoměstských podnikatelů do závodů. „Místní podnikatelé nedostali žádné příležitosti na akcích, které se ve Vysočina areně konaly. Přijely stánky z Brna. I místní by se sice mohli zapojit, ale organizátoři požadují nehorázné sumy za pronájem stánku,“ popsal situaci Marek Salaquarda.

Petenti se obracejí na Nové Město na Moravě se žádostí, aby jako vlastník pozemků, na nichž je Vysočina arena vybudována, narovnalo vztahy mezi veřejností a Sportovním klubem Nové Město na Moravě. A aby neupřednostnilo rozsáhlou přestavbu Vysočina arény na úkor potřeb občanů. Město sportovnímu klubu pronajímá pozemky za pětasedmdesát tisíc korun ročně. Každým rokem mu ale na druhou stranu přispívalo částkou 750 tisíci korun na provoz areálu. „V minulých letech tomu tak bylo. Teď jsme to změnili a částka je nyní určena výhradně na zpřístupnění areálu veřejnosti. V posledních dvou letech byla ta částka nižší, protože Vysočina arena nebyla plně přístupna veřejnosti,“ upřesnil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Město ale v případě potřeby přidává i další peníze. Za posledních deset let nasypalo do Vysočina areny celkem třiadvacet milionů korun, které byly určeny na údržbu areálu, nákup vybavení a podobně. Spolufinancování plánované výstavby ale město zatím neslíbilo. „Projednávání tohoto tématu jsme rozdělili na tři části. Zastupitelům byl projekt představen v únoru na semináři. Na dubnovém zastupitelstvu byl projekt představen na veřejnosti. A definitivní rozhodnutí padne v červnu,“ nastínil časový harmonogram Michal Šmarda.

„Připadá mi praktické projednat petici v červnu zároveň s tímto bodem,“ doplnil novoměstský starosta.