Pelhřimov – Obrazy malíře, jehož srdce patří bezvýhradně Českomoravské vrchovině, si mohou od včerejška prohlédnout milovníci umění v pelhřimovské Galerii M.

Pelhřimov | Foto: DENÍK/Vilém Doležal

Své malby zde až do konce dubna vystavuje výtvarník Vratislav Kuzdas. Vratislav Kuzdas se narodil v roce 1939 v Pelhřimově. Jeho rodiče hospodařili na staré zemědělské usedlosti, a tak dětství pro malého Vratislava bylo odjakživa spjato s přírodou a jejími pravidelnými cykly. Časem se ale nechtěl spokojit pouze s pozorováním přírody kolem sebe, ale chtěl to, co vidí, navždy zachytit i na malířském plátně.

Po ukončení střední školy začal sice pracovat v zemědělství, ale malířství se nikdy nevzdal. Jeho inspirací se stali přední čeští krajináři, jako Antonín Slavíček či Václav Rabas, a učitelkou hlavně okolní krajina a její romantická zákoutí.

V současné době žije malíř ve Strměchách poblíž Pelhřimova. Jeho díla si mohli již několikrát prohlédnout návštěvníci pelhřimovské Galerie M i muzea v Humpolci a tentokrát bude výstava nazvaná Vysočina v obrazech k vidění opět v Pelhřimově.