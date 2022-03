Ještě před rokem jste byl náhradníkem za Fórum Jihlava, v květnu jste se dostal do zastupitelstva a nyní jste radním. Co se tím pro vás mění? Já politiku vždy podporoval zpovzdálí, nikdy jsem se netlačil na vrchol. Nyní jsme se domluvili, že se nebudou měnit kompetence a já je zdědím po Liboru Kuchyňovi, který měl na starost okrajové části našeho města. Já je znám, dělal jsem si řidičský průkaz až v osmatřiceti letech, takže jsem hodně jezdil na kole po okolí.

Okrajové části se ale stávají součástí města, to jistě sám vidíte.

Ano, pamatuji si dobu, kdy jsme přes cvičiště, kde nestála nemocnice, chodili přes pole do Horního Kosova. To pro nás byla vesnice se zahradami, odkud k nám chodili do základky na Masaryčku spolužáci. Byli to pro nás vesničané. A teď je Horní Kosov čtvrť se zástavbou a trolejbusovou tratí.

Sám jste po zvolení radním uvedl, že před sebou máte jen půl roku. Co se dá stihnout za tak krátkou dobu?

Chci dokončit věci, které jsou rozdělané a dávají smysl. Nejsem bořitel. Když jsem opravoval svůj rodný dům, snažil jsem se také maximum, co šlo, zachovat.

Vaší parketou je ale hromadná doprava, mezi roky 2004 a 2008 jste byl v dozorčí radě jihlavského dopravního podniku, účastníte se odborných konferencí. Jaký máte názor na investice Dopravního podniku města Jihlavy do nových vozů?

Jihlava věnovala velké peníze a je na špici v obnově vozového parku. Máme jeden z nejmladších vozových parků, což je dobře. Ale je potřeba myslet na ty, pro které to všechno děláme, a to jsou cestující. V Praze lidé nemusí hledat trafiku ani stát u okénka. Koupí si tam lístek přes mobil, zaplatí, používají to i starší lidé. Hrozně to usnadňuje život.

Chcete říct, že dopravní podnik trochu zaspal?

Už v roce 2007, kdy jsem byl v dozorčí radě, začínaly SMS jízdenky. My jsme je tu nespustili a já myslel, že jen přeskočíme jednu etapu. Teď jsme ve zpoždění dva, tři roky. To se mi nelíbí, jsem z oblasti bankovnictví zvyklý, že projekty nemohou trvat tak dlouho.

Bezkontaktní platby ale váznou kvůli problémům dodavatele, město nemohlo nic dělat, nebo ano?

Já jsem prosazoval, že nebudeme vůbec řešit odbavovací systém, koupíme si službu a budeme každý měsíc platit paušál. Bylo to asi tak nové, že to neprošlo. Potom to zavedl Liberecký kraj a nedávno Zlínský kraj odkoupil systém z Ostravy. V Jihlavě je dodavatel ve skluzu, ale já vidím větší problém v tom, že se systém deset let nemodernizoval. To je jak když po deseti letech najdete starý notebook.

Jihlavskou kartou ale platit bezhotovostně jde, jaký je rozdíl oproti kreditní kartě?

Jihlavská karta je jenom nosič. Není tam transfer do bankovního účtu. Tato technologie, když se pořídila, byla na špici. Ale pak už se to dál neposouvalo.

Přece jen ale dopravní podnik úplně nespí, třeba zavedení expresních linek do průmyslové zóny bylo podle mého názoru správným krokem…

Tam se ukázalo, že lidé potřebují rychlou přepravu a expresní linky jsou hojně využívané, posbírají lidi po sídlištích a po přivaděči je rychle odvezou. Trolejbusy přes Bedřichov budou také dynamické, ale budou muset zastavovat. Myslím, že trolejbusová doprava je vhodná v centrálních oblastech, ale v okrajových částech je omezená svou rychlostí. Doba se zrychluje a my musíme zrychlovat i dopravu.

To souvisí i s vysokorychlostní trati (VRT), kde znáte spoustu podrobností. Začněme ale tou hlavní otázkou – potřebuje naše malá republika tak drahý projekt?

Mohlo by se zdát, že všechno uhrají letiště, ale třeba i v Jihlavě máme svoji zkušenost s jeho rozvojem. VRT je o tom, že jsme součástí středoevropského prostoru a nechceme být obcházeni. Můžeme vzpomenout na koridor, který se vybudoval z Pardubic přes Olomouc do Ostravy. Přišli tam pak soukromí přepravci a ta trať se začala ucpávat, přestal tam být prostor pro regionální vlaky. Podobné problémy nás omezují i na Vysočině, a když přibude další trať, uvolní se místo. Ono se říká, že je to o tratích, ale ono je to také o těch vozech.

A o nádražích…

Správa železnic nám nabízí, že udělá studii a architektonickou soutěž na terminál na Pávově. Já bych byl velice rád, kdyby se povedlo domluvit, aby nám pomohli i s tou studií na terminál Jihlava – město. Je stavěn ne pro vysokorychlostní, ale lokální trať. To území je obrovská rozvojová výzva a Jihlava si s ním trochu neví rady. Takový prostor blízko centra města by si zasloužil daleko větší urbanizaci a daleko větší využití plochy.

Jak to myslíte?

Nebudeme tam stavět Horáckou multifunkční arénu, i když by sem pak jezdili fanoušci z Prahy na Spartu za půl hodiny a byli by tu z Holešovic rychleji než na Zličíně. Tak, jak je terminál plánovaný teď, mi připomíná nádraží třeba v České Lípě – je to bokem, je tam malá čekárna, není tam ani bufet a lidi to nenutí se tam zdržovat, spíš utíkají.

Jiří Antonů vysokorychlostní trati rozumí, při rozhovoru vysvětloval souvislosti s pomocí grafikonu.Zdroj: Deník/Martin SingrTo jsme ale trochu odbočili. Pojďme se podívat na VRT z pohledu grafikonu.

(bere si desky, kde nalistuje nejnovější verzi tratě) Je vidět, jak vlaky jezdí nyní a jak by to bylo nově. Dle nově schváleného konceptu bude v Jihlavě na Pávově zastavovat každou půlhodinu vlak nejpozději v roce 2050, ale já si myslím, že to bude dříve. Bude tam přestupní uzel, odkud budou jezdit vlaky i na Jihlava – město. Těmi se na vysokorychlostní trať dostanou Jihlavané a celá vysočinská oblast jih. Lidé si ušetří cestu po dálnici a mohou si číst, pracovat nebo se učit na zkoušku. Řídit auto je ztráta času.

Co se týká dálnice, tam asi lze najít paralelu i co se týká výstavby, že?

Když se začala stavět dálnice od Brna a od Prahy, tak jsme třeba sjížděli u Řehořova nebo v Humpolci, ten prostředek se stavěl nakonec. Podobně to bude s železnicí – od Brna se postaví k Velké Bíteši, tam se najede na dnešní dvojkolejnou žďárskou trať přes Havlíčkův Brod a to samé ve Světlé. Půjde to proti sobě a pak už to přes Vysočinu musí dostavět, aby to mělo efekt, i když to bude stát hodně peněz.

Například v Římě prý stojí jízdenka na vysokorychlostní vlak třináct stovek. V Česku to bude za stejnou cenu jako jiné vlaky?

Myslím, že ano. Nedokážu říct, jaká bude cena jízdenky za deset let. Není to ostatně tak dlouho, kdy byly studentské jízdenky a studentky z Jihlavy jezdily za patnáct korun za kamarádkami do Brna na kafe.

Nebude pro Vysočinu poněkud nešťastné, že trasa povede spíše po okraji?

Sever je dobře vyřešený, tam budou linky, které budou zastavovat. Bohužel jih Kraje Vysočina je z celkového železničního pohledu nedostatečně, špatně obsloužený. Musíme to vynahradit autobusovou dopravou, ale i tak budou mít lidé na severu obrovské výhody z toho, že se sem ta trať dostane. Mluví se o třiceti tisících pracovních míst. Někdo ale říká, že lidé budou jezdit do Prahy a do Brna za lepšími penězi. Kdo touží po velkoměstě, tak tam bude jezdit, ale kdo tady chce být, ten tu bude a o víkendu si zajede třeba do divadla.

Mluvíte o samých výhodách VRT. Například v Okrouhličce na Brodsku o ní ale nechtějí ani slyšet.

Vím o tom. Je mi jasné, že kdybych to měl za barákem a měl k tomu místu vztah, taky se mi to nebude líbit. Někudy to ale vést musí a jde o to, že v přírodě to už umíme schovat. Povede to územím, které je dosud od infrastruktury ušetřené. Ale podívejme se do minulosti, kdysi se stavěla železnice a ne všude jí chtěli. Chrudim byla krásné město a o Pardubicích se říkalo, že jsou ložnice Pernštejnů – byl tam jen zámek, aby tam přespali a to bylo všechno. V Chrudimi se železnici bránili, postavili jí v Pardubicích. A kde jsou dneska Pardubice a kde je Chrudim?

Jsou takové příklady profitování z dobré dopravní dostupnosti i na Vysočině?

Jsou, třeba Počátky a Humpolec, ty na tom také mohly být v určité době stejně. Ale protože kolem Počátek nevede dálnice a je to město trochu stranou hlavních tras, nemá takový rozvoj. I ta Okrouhlička na VRT vydělá. Oni tam zastávku mít nebudou, ale silný region posílí i malé obce. Lidé si dojedou kousek do Světlé nad Sázavou a pak využijí rychlé spojení.

Takže by ti lidé měli vnímat všechny souvislosti? To je řešení?

Nic neděsí tak jako neznalost. Kraj by měl zainvestovat a ukázat lidem, jak to vypadá třeba v Německu, dovézt je tam. Osobní zkušenost je ta nejlepší zkušenost. Ale vím, že se vždy najde někdo, kdo bude proti – svět by nebyl normální, kdybychom všichni se vším souhlasili (smích). Ale i v Británii, kde jsou pozemky v držení rodů po staletí, nakonec pochopili, že bez trati ten region vymírá. Zachová si krásu, ale bez života.

Nový jihlavský radni a odborník na veřejnou dopravu Jiří AntonůZdroj: Deník/Martin SingrKdo je Jiří Antonů?



- je mu 55 let



- pochází z Třebíče, vyrůstal v Kněžicích a bydlí v Jihlavě



- je ženatý a má dvě děti



- studoval automatizované systémy řízení v investiční výstavbě na stavební fakultě ČVUT v Praze



- v politice byl aktivní již při revoluci, pak se angažoval v letech 2004 – 2008, po deseti letech se potom vrátil na kandidátce Fóra Jihlava



- v roce 1991 začal pracovat na IT oddělení v České spořitelně a zůstal tam osmadvacet let, nyní se ve firmě Bosch Diesel stará o přístupové systémy

- jeho zálibami jsou zkoumání rodopisu, studoval geneaologii, a domovarnictví, kdy svá piva vždy doprovází zajímavým příběhem