Hromadné vyvěšování vlajek má několikaletou tradici, která začala na Pelhřimovsku. Před čtyřmi lety vyvěsili Češi na sté výročí od založení republiky přes dvě stě dvacet tisíc vlajek.

„A to šlo pouze o ty zdokumentované. Konečné číslo tedy bylo vyšší. Bylo by milé letos rekord překonat, jenže o tom to není. Člověk by se měl v ten den na chvíli zastavit a zamyslet se nad sounáležitostí k republice. Osmadvacátý říjen totiž není jen den volna. Měli bychom si uvědomit, co oslavujeme,“ upozornil Marek.

Pokud si budou chtít zájemci státní svátek zpestřit, mohou navíc vyrazit do obce Putimov na Pelhřimovsku. „Tam na ně u lípy před obecním úřadem čeká začátek procházka s kvízem o Česku. Cesta trvá okolo půl hodiny. Kdo ji splní, dostane dárek. Také do Putimova mohou lidé přijít s českou vlajkou a vyfotit se s ní. Bydlím v něm, proto jsem se v něm rozhodl akci uspořádat,“ dodal Miroslav Marek s tím, že zaslané fotky agentura zveřejní. Ty mohou lidé posílat na emailovou adresu vlajky@dobryden.cz.